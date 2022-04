Em motel, homem conta que adolescente é filha e acaba preso em Manaus

Pego no flagra

Manaus (AM)- Um homem de 40 anos foi preso, na tarde desta quinta-feira (7), após ser flagrado em uma pousada com uma adolescente de 12 anos. O fato aconteceu no bairro Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus.

Após denúncias, os policiais militares foram até o local e encontraram o homem e a adolescente. Ele ainda tentou fugir em uma motocicleta após tentar convencer policiais de que a adolescente era filha dele.

O homem foi levado para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). Na delegacia, a menina confirmou que recebeu R$ 100 para fazer o programa. A vítima contou aos policiais que esta não era a primeira vez que recebia dinheiro do homem. O suspeito deve ser autuado em flagrante por estupro de vulnerável.

O médico Edson Ritta, de 67 anos de idade, preso pelo crime de favorecimento à prostituição contra uma adolescente de 16 anos, teve a prisão relaxada pela justiça.

O médico foi preso pelo crime de favorecimento à prostituição contra a adolescente de 16 anos. A prisão ocorreu na terça-feira (5), durante uma ação policial deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). O crime praticado contra a vítima ocorreu em um condomínio localizado no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus

A decisão referida pela Juíza Themis Catunda de Souza Lourenço ocorreu na tarde desta quarta-feira (6), durante a audiência de custódia.

A juíza concedeu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, bem como requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico. Além disso a proibição do médico de se aproximar da suposta vítima, de seus familiares e das testemunhas, mantendo o limite mínimo de 300 metros de distância.

