Manaus (AM) – Um médico identificado como Edson Rita, de 67 anos de idade, foi preso em flagrante pelo crime de favorecimento à prostituição contra uma adolescente de 16 anos. A prisão ocorreu nesta terça-feira (5), durante uma ação policial deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). O crime praticado contra a vítima ocorreu em um condomínio localizado no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da DEPCA, as equipes estavam em investigações sobre o caso há cerca de dois meses. As autoridades receberam várias denúncias informando que o homem sempre levava várias garotas supostamente menores de idade até o local.

Ainda conforme a delegada, na terça-feira, após receber informações de que o homem estava com uma menor de idade no imóvel, equipes da especializada se dirigiram até as proximidades do local e fizeram uma espécie de campana, posteriormente constataram que o homem estava com uma adolescente na garagem da casa.

Joyce Coelho informou que ao ser questionado sobre o fato, o médico informou que as acusações não eram verdadeiras, e que a adolescente trabalhava no local apenas fazendo faxina.

A vítima inicialmente também negou, porém, acabou confessando, e relatando que havia sido contratada para fazer o trabalho doméstico e que durante as atividades o homem ofereceu dinheiro para que ela tivesse relação sexual com ele.

A delegada ainda disse que além desta vítima, a irmã dela de apenas 14 anos informou que também já foi vítima do médico. A menina relatou que um homem, ainda não identificado, a levou até o médico para a pratica do crime. A polícia investiga outras possíveis vítimas, além da identificação deste homem que seria um suposto agenciador das adolescentes menores de idade.

De acordo com Joyce Coelho, o homem oferecia uma quantia de R$ 150 reais pela pratica sexual contra as vítimas. O médico foi atuado em flagrante pelo crime de favorecimento à prostituição. Ele foi conduzido para a Central de Recebimento e Triagem (CRT) e está à disposição da Justiça.

