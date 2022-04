Membros das Farc tentam resgatar criminoso em delegacia no AM

Japurá (AM) – O colombiano Jonathan Oroti dos Santos foi capturado pela polícia após uma frustrada tentativa de fuga da delegacia do município de Japurá, distante 889 quilômetros de Manaus. A operação para o resgate do criminoso foi realizada por membros das Forças Revolucionárias da Colômbia (Farc), que invadiram a delegacia do município na noite de sexta-feira (8).

Três membros da Farc invadiram a delegacia do município no interior do Amazonas, armados com fuzis para levar Jonathan, conforme relatos de outros presos. Após a fuga, a polícia realizou uma ação e conseguiu capturar os foragidos.

Jonathan foi preso com mais outros dois homens que estariam fazendo a “segurança” dele. O colombiano havia sido inicialmente detido pelas forças de segurança na Operação Agata II, acusado de tráfico de drogas.

