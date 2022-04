Bolsonaro promete ajudar ZFM, mas volta a falar em mais redução de IPI

Em mais um capítulo da novela que já se arrasta há mais de um mês, Átila mostrou a Bolsonaro o quadro de caos da ZFM se o famigerado decreto não for alterado

Em encontro com o deputado federal Átila Lins (PSD), na última segunda-feira (11), o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse estar estudando a melhor solução para isentar os produtos da Zona Franca de Manaus, protegidos pelo PPB (Processo Produtivo Básico), dos efeitos nocivos do decreto que reduz a alíquota do IPI em 25%.

Em mais um capítulo da novela que já se arrasta há mais de um mês, Átila mostrou a Bolsonaro o quadro de caos da ZFM se o famigerado decreto não for alterado. Muitas empresas deixariam rapidamente o PIM, os empregos sumiriam e as novas atividades econômicas agravariam o desmatamento na região.

Após conversar com Átila, no entanto, Bolsonaro provou mais uma vez que promete uma coisa e faz outra quando foca o Amazonas. Em entrevista ao Grupo Liberal, de Belém, ele voltou a falar em reduzir o IPI além do que já o fez, prejudicando o Amazonas.

Falácia de Guedes

Na semana passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, prometeu que em 30 dias o governo Bolsonaro reeditaria o decreto que ajuda a indústria brasileira, mas castiga a ZFM com a redução do IPI.

Guedes disse que o Palácio do Planalto estuda um remédio por meio do qual o decreto possa ser reeditado sem mexer nos incentivos fiscais da ZFM.

Governo Presente

O município de Careiro da Várzea foi o primeiro do interior do Amazonas a receber o programa Governo Presente, que leva serviços e ações do Estado para mais perto da população.

Lá, o governador Wilson Lima ofereceu ações nas áreas de saúde, de crédito e em apoio ao setor primário. Anunciou obras e a liberação de mais de R$ 53 mil em fomento para incentivar atividades produtivas nos segmentos comercial e rural.

Wilson também anunciou recursos de R$ 3.033.228,80 para ampliação e conclusão da Feira Municipal do Careiro.

Garantia Safra

Ontem, em Eirunepé, o “Governo Presente” de Wilson Lima anunciou a implantação do programa ‘Garantia Safra’ para socorrer agricultores que perderem a produção devido à enchente.

Os contemplados pelo programa vão receber R$ 850 em parcela única.

O ‘Garantia Safra’ vai atender 2,8 mil agricultores em sete municípios, com investimentos da ordem de R$ 2,3 milhões.

Motocicletas elétricas

A empresa Brudden da Amazônia confirmará, no próximo dia 20, em reunião do CODAM (Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas) o início da sua linha de produção de motocicletas elétricas na Zona Franca de Manaus.

Com investimento de R$ 8 milhões, a empresa expandirá, dessa forma, suas atividades no PIM, onde ela já produz equipamentos de ginástica.

Rodovia bloqueada

Uma grande manifestação de produtores rurais e moradores da BR-319, à altura do KM-25, paralisaram a rodovia federal na manhã de ontem, interrompendo o tráfego de veículos na entrada da Estrada de Autazes.

A intervenção de agentes da Polícia Rodoviária Federal PRF e da Polícia Militar evitou a radicalização do ato público, mas não impediu o bloqueio da área.

Os manifestantes protestavam contra as péssimas condições dos ramais da BR.

Parque Rosa Almeida

Um dos mais bonitos projetos do arquiteto Oscar Niemeyer, o Parque Encontro das Águas Rosa Almeida, está mais próximo de sair do papel.

Segundo o prefeito David Almeida, o parque terá como principal atração um mirante voltado ao encontro dos rios Negro e Solimões, um dos principais cartões-postais da cidade de Manaus.

O projeto sobre o empreendimento nasceu em 2006 durante a gestão do ex-prefeito e atual deputado estadual Serafim Corrêa. Na época, custou aos cofres da Prefeitura de Manaus cerca de R$ 600 mil.

Feminicídio

Projeto de lei, de autoria do deputado federal Capitão Alberto Neto (PL-AM), propõe que os culpados de feminicídio paguem um benefício de amparo aos filhos menores de idade, órfãos em razão do crime.

O benefício seria no valor de dois salários mínimos pagos aos filhos biológicos ou adotivos menores de mulher assassinada.

Contudo, o recebimento do valor seria condicionado à aferição da frequência escolar do menor, segundo a legislação pertinente à questão.

Novo secretário

Nomeado por Wilson Lima, o advogado Sérgio Litaiff Filho vai substituir Luís Fabian Pereira Barbosa na Secretaria de Governo (Segov).

Litaiff comandou a Amazonastur durante 13 meses, após passar pela Afeam, Sead e Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS).

Pascarelli presidente

O desembargador Flávio Pascarelli foi aclamado ontem novo presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) em substituição ao desembargador Domingos Chalub.

O mandato será tampão, de seis meses, ao lado dos desembargadores Graça Figueiredo, vice-presidente, e Ernesto Anselmo Chixaro, corregedor-geral.

Puxões de orelha

Rendeu “puxões de orelha” o jantar promovido pelo ex-presidente Lula, na noite de segunda-feira (11) na casa do ex-presidente do Senado Eunício Oliveira (MDB-CE).

Cinco parlamentares presentes, dentre os quais o senador amazonense Omar Aziz (PSD), questionaram as declarações de Lula sobre o aborto, que renderam grande desgaste ao líder petista nas redes sociais.

Conforme a CNN Brasil, o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) foi um dos que advertiram Lula e pediram parta ele “maneirar nas discussões sobre a pauta de costumes”.

Troca de pautas

Os convidados de Lula o censuraram por incentivar protestos contra o Congresso Nacional e também por declarar que, caso eleito presidente, retiraria militares de cargos comissionados no governo.

Os convidados querem, em vez disso, que Lula priorize pautas como inflação, desemprego e aumento de combustíveis, temas com maior alcance político.

Feirão do Pescado

O Governo do Estado realiza, a partir desta quarta-feira (13), mais uma edição do Feirão do Pescado Especial Semana Santa.

Os feirões acontecerão até sexta-feira (15), em três pontos da cidade e contarão com pescado a R$ 8,90 o quilo.

Os pontos de vendas: Centro Social Urbano (CSU) do Parque Dez, zona centro-sul; Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova, zona norte; e Centro de Cultural Povos da Amazônia, no bairro Crespo, zona sul.

