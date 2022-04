SSP-AM reúne com motoristas de aplicativos e alinham estratégias de segurança para categoria

O objetivo é garantir mais segurança tanto para motoristas quanto para usuários do transporte por aplicativo

Manaus (AM) – A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) reuniu, nesta terça-feira (12), com representantes dos motoristas por aplicativos de mobilidade urbana para ouvir demandas relacionadas à segurança e discutir estratégias e ferramentas de atendimento imediato aos motoristas que estiverem sendo vítimas de delitos durante o transporte de passageiros em Manaus.

A reunião ocorreu na sede do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na zona centro-sul de Manaus.

Durante a reunião, representantes passaram as demandas principais ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), que alinharam um serviço de acionamento e resposta rápida para qualquer ocorrência em andamento em um canal direto entre motorista e forças de Segurança.

O objetivo é garantir mais segurança tanto para motoristas quanto para usuários do transporte por aplicativo. Por dia, segundo os representantes, são pelo menos 25 mil motoristas ativos na capital.

Segundo o tenente-coronel Marivaldo França, chefe do Ciops, é importante ter uma força de atuação rápida para qualquer delito cometido durante uma corrida por aplicativo.

“Recebemos as demandas das plataformas e planejamos um serviço de atuação rápida e um canal direto em tempo real entre motorista e forças de segurança que estarão à disposição para coibir qualquer delito que esteja em andamento contra motoristas ou usuários do transporte por aplicativo na capital”, disse.

Denúncias

A Secretaria de Segurança Pública ressalta a importância de denúncias no canal direto por meio do disque-denúncia da SSP-AM: 181, ou o acionamento do 190 para atendimento imediato das forças de segurança.

