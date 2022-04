Bando é preso no AM com cocaína e celulares

Manaus (AM) – Antônia Alves da Silva, de 19, Elissandro Almeida da Silva, 23, Jeferson Amorim Rodrigues, 23, Maria José Alves de Almeida, 41, e Maycon Ítalo da Silva Barros, 29, foram presos pelo crime de tráfico de drogas, associação e organização criminosa.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Pauini (a 923 quilômetros de Manaus), com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), deflagrou, entre segunda-feira (11) e terça-feira (12), segunda fase da Operação Divisa e prendeu, em flagrante um bando.

De acordo com o escrivão de polícia André Chaparro, interino do município de Pauini, que responde pela unidade policial, Antônia seria, supostamente, quem fazia o transporte de drogas, da cidade de Rio Branco, no Acre, para Pauini. Com ela, foram apreendidas drogas do tipo cocaína e aparelhos celulares.

“Elissandro e Jeferson estavam dando guarda para outros infratores que vinham de Rio Branco. Com eles, também, foram apreendidas drogas e materiais para refino e embalo de drogas. Maycon foi preso em cumprimento de decisão judicial por associação criminosa e em flagrante por tráfico de drogas. Além disso, apreendemos drogas e aparelhos celulares”, explicou.

Após investigações, foi constatado que os infratores estavam na cidade em posse de uma grande quantidade de drogas.

“A ação teve como objetivo combater o tráfico de drogas e as outras práticas criminosas. Obtivemos êxito na prisão deste grupo e continuaremos atuante, para preservar a segurança publica”, disse o delegado.



Os infratores irão responder por tráfico de drogas, associação e organização criminosa e ficarão à disposição da Justiça onde após a audiência com juiz serão enviados para os presídios da capital Amazonense.

