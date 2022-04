Corpo de homem é encontrado com marcas de tiros boiando em rio no AM

Manaus (AM) – O corpo de um homem, até o momento não identificado, foi encontrado boiando, com marcas de tiros, na tarde desta terça-feira (12), em um rio situado na comunidade São José, no município de Tonantins, interior do Amazonas.

De acordo com informações, o cadáver foi encontrado por pescadores que passavam pelo local e avistaram o corpo boiando. Ao se aproximarem, os homens desviraram o corpo e identificaram que a vítima se tratava de um homem de aparência entre os 18 e 25 anos.

Em vídeos registrados pelos pescadores mostra o momento em que o corpo foi encontrado. Nas imagens é possível ver que a vítima trajava uma calça jeans e uma blusa preta, além disso é possível notar várias marcas de tiros na região do tórax.

Segundo relatos de populares, o homem teria sido, supostamente, vítima de piratas do rio, pois ataques desse tipo estão sendo registrados com frequência na localidade.

