Homens são detidos por infração ambiental na Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) – Dois homens foram detidos por flagrante de crime ambientar, no ramal Brasileirinho, Zona Leste de Manaus. A ação da Polícia Militar ocorreu por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), no feriado, na sexta-feira (15).

A equipe ambiental, no patrulhamento pelo Ramal Brasileirinho, avistou um veículo suspeito estacionado na via em uma área comumente frequentada por “passarinheiros” e realizou abordagem.

Foram encontradas quatro gaiolas, cada uma contendo uma ave Canoro, da espécie Oryzoborus angolensis, o Curió. Os indivíduos não tinham autorização legal para a atividade e transporte dos pássaros.

As aves e os materiais foram apreendidos e junto aos dois indivíduos, de idades não informadas, conduzidos ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). As aves silvestres, avaliadas em cerca de R$ 20 mil, foram encaminhadas ao IBAMA para avaliação de especialistas e procedimentos de soltura em tempo oportuno.

A Polícia Militar por meio de suas unidades ambientais orienta que, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida, outorgada pela autoridade competente, configura crime ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades previstas em lei.

Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Na AM-010, Polícia Militar apreende carga de carvão vegetal de procedência ilegal

Floresta+ Amazônia abre chamada pública para pequenos produtores do AM

Carga ilegal de madeira no valor de R$ 500 mil é apreendida em Humaitá (AM)