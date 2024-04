Vítima do atentado fugiu para dentro do estabelecimento

Manaus (AM) – Um homem foi baleado, na noite desta sexta-feira (26), dentro de um bar localizado na Praça do Caranguejo, no conjunto Eldorado, bairro Parque 10, Zona Centro-Sul de Manaus.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver a movimentação intensa do local logo após o crime. A vítima também aparece sendo socorrida. O homem foi encaminhado para uma unidade hospitalar e o estado de saúde ainda não foi informado até o fechamento desta matéria.

De acordo com funcionários no estabelecimento, o homem não estava no bar, mas fugiu para dentro do estabelecimento ao ver dois criminosos se aproximarem em uma moto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levou o home para uma unidade de saúde a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) investiga o caso.

Confira

Imagens: Reprodução/Redes sociais

Leia mais

Motociclista morre em acidente na rodovia AM-070; VÍDEO

Com histórico criminal, mãe e filha ‘moram’ há tres meses em McDonald’s do Rio de Janeiro

Projeto cultural visita comunidade indígena do bairro Puraquequara neste domingo (28)