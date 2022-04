Polícia Militar promove 1º Motofest Passeio Motociclístico Tiradentes em Manaus

Manaus (AM) – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), sob a coordenação do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), realiza o 1º Motofest Passeio Motociclístico Tiradentes, em comemoração aos 185 anos da corporação, celebrados neste mês.

O evento inédito, com programação variada e dividida em duas etapas, é voltado aos usuários de veículos motorizados de duas rodas e ocorre no domingo (24).

A partida será do Complexo Turístico da Praia da Ponta Negra, na zona oeste, e a chegada no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na zona sul.

Conforme os organizadores, o 1º Motofest Passeio Motociclístico Tiradentes surgiu como uma maneira de aproximar ainda mais a corporação da sociedade civil.

A iniciativa visa tornar mais conhecido o trabalho do BPTran além da sua atividade finalística de policiamento de trânsito, na medida em que motociclistas, motoristas e pedestres estão em constante interação nas vias públicas.

O passeio é gratuito, aberto aos motociclistas e público em geral, com realização em duas etapas.

A primeira compreende o passeio, que contará com um percurso total em torno de 90km e a segunda, um evento Motofest, que acontecerá no ponto de chegada, o Centro Cultural dos Povos da Amazônia, antiga Bola da Suframa.

Mais informações ou esclarecimentos sobre o passeio podem ser obtidos pelo número (92) 98842-1656 ou no perfil do BPtran no Instagram: @bptran_pmam_oficial.

Passeio

A concentração será às 6h30, no Complexo da Praia da Ponta Negra, com saída às 7h.

O percurso segue pelas avenidas Coronel Teixeira (Ponta Negra), Brasil e Coronel Cyrillo Neves (Compensa); percorre toda a Ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro) de uma margem à outra; e segue pela avenida Boulevard Álvaro Maia (Nossa Senhora das Graças).

O trajeto continua na avenida Umberto Calderaro (Adrianópolis); e na avenida André Araújo (Aleixo); por fim, percorre a avenida General Rodrigo Otávio (Japiim) e finaliza no Centro Cultural dos Povos da Amazônia.

A estimativa, segundo a organização do evento, é reunir entre 3 mil e 5 mil participantes em toda a programação e, a partir do sucesso desta primeira edição, inseri-lo no calendário anual das festividades comemorativas do aniversário da PMAM.

Motofest

A comemoração motociclística vai iniciar logo após a chegada no Povos da Amazônia e contará com uma superestrutura de entretenimento e ambiente especialmente montado, com atrações musicais, saltos de paraquedistas, estandes com exposição de empresas do ramo motociclístico, dentre outras atividades que poderão ser conferidas até o meio-dia do domingo.

*Agência Amazonas

