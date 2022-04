Brinquedo “Casa Fantasma” do Mirage Park sofre princípio de incêndio; vídeo

Manaus (AM) – O brinquedo “Casa Fantasma”, do Mirage Park, no Parque 10, sofreu um princípio de incêndio na noite desta quarta-feira (20), causado por um curto-circuito. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado e conteve as chamas.

De acordo com o CBMAM, o princípio de incêndio ocorreu por volta das 21h, no brinquedo que continha compensado. Ao perceberem as chamas , os funcionários do parque acionaram a corporação.

O sinistro, que foi causado por um curto-circuito, foi contido pelos bombeiros, com a utilização de extintores, o que impediu que o fogo se propagasse.

Em vídeos, divulgados nas redes sociais, é possível ver a fumaça saindo do brinquedo. Felizmente, não houve vítimas, apenas danos materiais.

