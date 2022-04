Vídeo: criminosos invadem hospital e estouram cabeça de paciente na frente de médicos

Câmeras de segurança do local registraram o momento em que dois criminosos invadiram o hospital

Guarujá (SP) – Um paciente Gilianderson dos Santos, de 37 anos, foi executado com vários tiros na cabeça, na manhã de domingo (24), quando recebia alta médica após ficar internado no Hospital Santo Amaro (HSA), em Guarujá, no litoral de São Paulo.

Câmeras de segurança do local registraram o momento em que dois criminosos invadiram o hospital e dispararam os tiros contra o paciente, que estava em uma cadeira de rodas.

Dois funcionários do hospital estavam no local. Eles chegaram a sair pela porta da sala, porém retornaram em menos de dez segundos. Logo atrás deles, entraram outros dois homens, que já carregavam as armas nas mãos. Os suspeitos estavam fortemente armados e usavam capacetes de motoqueiros para dificultar a identificação.

A dupla disparou cerca de seis tiros na direção de Gilianderson. Alguns atingiram a cabeça do paciente e outros o abdômen. Após o ataque, ele caiu da cadeira de rodas. A ação durou menos de um minuto.

Segundo o Hospital Santo Amaro, Gilianderson deu entrada na unidade na noite da última sexta-feira (22) vítima de ferimento por arma de fogo na nádega e na perna. Na ocasião em que ele chegou ao Pronto Socorro, a Polícia foi acionada e realizou um boletim de ocorrência.

Veja o vídeo:

Polícia investiga crime em hospital no litoral de SP: https://t.co/H3kU0TBhnM pic.twitter.com/RfhzaUfmsN — Jornal A Tribuna (@atribunasantos) April 24, 2022

Hospital se pronuncia

O hospital afirmou, por meio de nota, que nesta manhã, ao receber alta, uma pessoa estaria aguardando o paciente na porta do hospital. Enquanto ele esperava a liberação, dois indivíduos invadiram o local, tendo surpreendido a todos e alvejaram a vítima ainda na cadeira de rodas.

A Polícia Militar foi acionada, por volta de 12h, e a ocorrência se encontra em andamento pela Delegacia Sede de Guarujá. O local foi isolado e preservado para a perícia técnica. A Polícia Militar realiza uma operação na cidade para localizar os autores dos disparos.

*Com informações do g1

