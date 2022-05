Sessão virtual do TJRS é suspensa após homem aparecer na privada

Após a cena inusitada, a transmissão da sessão da 21ª Câmara Cível do Rio Grande do Sul foi suspensa

Durante sessão virtual da 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), na quarta-feira (25), um homem apareceu sentado nu em um vaso sanitário. Após a cena, a transmissão foi interrompida.

Em nota, o tribunal esclarece que o rapaz não é “magistrado, procurador, advogado ou servidor do TJ”. Segundo a Corte, trata-se de uma das partes do processo, que “indevidamente se encontrava com a câmera aberta”.

Estavam presentes na sessão desembargadores, procuradores e advogadas. Nas imagens, é possível ver o homem nu, sentado na privada.

Confira a nota do TJRS:

“Com relação ao episódio ocorrido na tarde dessa quarta-feira (25), durante sessão de julgamento da 21ª Câmara Cível, em que uma pessoa aparece no banheiro com a câmera de vídeo ligada, cumpre esclarecer que não se trata de magistrado, procurador, advogado ou servidor do TJ. Trata-se de parte em processo cujo julgamento ainda não havia iniciado, mas que indevidamente se encontrava com a câmera aberta. A sessão foi suspensa e retomada após o imediato bloqueio. As providências cabíveis já estão sendo tomadas para apurar detalhadamente o ocorrido.”

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Homem morre sufocado após ser colocado em viatura com gás da PRF; veja vídeo chocante

Conheça as vantagens e desvantagens dos trabalhos remoto e híbrido

Insegurança alimentar no Brasil cresce na pandemia e atinge maior patamar da história