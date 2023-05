PCDs recebem serviços em PACs de Manaus a partir da segunda-feira 29

As unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), disponibilizam serviços de atendimento à pessoa com deficiência (PCD), a partir segunda-feira (29).

Entre os benefícios estão listados: Emissão de Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência (CIPCD), Linha de Crédito pelo programa, Crédito Inclusão, Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea); Passe Legal, que dá desconto ou passagem gratuita no transporte intermunicipal, entre outros.

Abaixo, seguem as unidades e localizações dos PACs, que realizam atendimentos de segunda a sexta, das 8h às 17h.

PAC Alvorada – Avenida Desembargador João Machado, 4.922

PAC Compensa, na Avenida Brasil, 1.325

PAC Parque Dez, na Avenida Tancredo Neves, 668

PAC ViaNorte, na Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3.760, Monte das Oliveiras

PAC São José, na Avenida Cosme Ferreira

PAC Studio 5, na Avenida Rodrigo Otávio, 355, Distrito Industrial 1

