Cachorro da raça Shih-tzu fica preso em escada rolante de shopping em Manaus

De acordo com testemunhas, talvez a pata do animal necessite ser amputada

Um tumulto ocorreu na noite desta sexta-feira (26) após um cachorrinho ficar preso na escada rolante de um shopping, localizado na Zona Centro-Sul de Manaus.

Vídeos do momento foram publicados nas redes sociais e conforme testemunhas, o animal da raça Shih-tzu ficou machucado após ter uma das patas presa na escada rolante.

Segundo informações dos populares, a tutora do pet teria subido a escada com o animal andando e não no colo. Foi neste momento que a escada mecânica teria sugado uma das patas do cachorro. Conforme testemunhas, talvez a pata do animal necessite ser amputada.

Os seguranças do local correram para ajudar a socorrer o animal, que gritou bastante.

