Como Se Tornar Um Criador De Conteúdo De Sucesso? 5 Dicas Para Começar

Seja fazendo vídeos-tutoriais de makes, ensinando a cozinhar com uma frigideira de ferro ou dando aulas ou ensinando macetes de jogos multiplayers, milhares de pessoas estão faturando alto, simplesmente por postar conteúdos na internet.

Mas, assim como a carreira de jogador de futebol, que era o maior sonho de inúmeras pessoas nos anos 90 e 2000, conquistar milhões de seguidores não é uma tarefa fácil. Isso, felizmente, não significa que você não possa chegar lá.

Abaixo, alguns passos que vão ajudar quem deseja iniciar e não tem ideia de como começar.

Quer você decida se concentrar em vídeos, postagens de blog ou podcasts, as etapas a seguir ajudarão você a conquistar seu lugar no universo da criação de conteúdo e, embora você não precise necessariamente concluir as etapas nesta ordem exata, há algumas coisas, como estabelecer seu público-alvo, que você precisará fazer primeiro antes de passar para a próxima etapa.

Vamos começar!

1. Identifique seu público

Saber quem é o seu público-alvo é crucial para o sucesso do seu conteúdo e estratégia de marketing.

Um restaurante de Manaus não vai se comunicar com o mesmo público que um escritório de advocacia em Campinas – SP, e, por mais óbvio que isso possa soar, o principal erro dos influenciadores é, justamente, ignorar este tipo de fato.

Quem fala em “conquistar o Brasil”, precisa entender que o nosso país é gigante, tanto em geografia quanto em cultura, e que tentar falar com “todos” pode acabar resultando em falar com ninguém.

2. Escolha uma plataforma

O benefício de usar plataformas de mídia social é que elas já têm grupos enormes de usuários.

Basta pegar o Facebook, com mais de 2 bilhões de usuários ativos, por exemplo.

O cenário é praticamente o mesmo no YouTube (com mais de 2,6 bilhões de usuários), WhatsApp (com mais de 2 bilhões) e Instagram (com uma estimativa de 2 bilhões de usuários).

É muito bom estar em todas as plataformas (e, provavelmente, vale a pena se você quiser mesmo ter muita exposição), mas escolher uma ou duas ajudará você a concentrar seus esforços e energia em fazer dela(s) uma fonte de muito sucesso.

Afinal, não adianta usar o TikTok como principal canal estratégico, se o seu público ideal são os empresários B2B (Business to Business).

Além disso, nem todas as plataformas sociais são desenvolvidas pensando em atender todo tipo de gente.

Além de atrair públicos diferentes, algumas plataformas foram criadas para um tipo específico de conteúdo. WordPress é sinônimo de blog. O YouTube é a casa do vídeo… e você já entendeu a ideia.

Aqui estão alguns exemplos das plataformas sociais e digitais que os criadores de conteúdo costumam usar para começar suas carreiras:

YouTube

O YouTube é perfeito para vlogs (blogs de vídeo).

Os criadores de conteúdo podem utilizar a plataforma para postar vídeos de instruções, análises de produtos, vídeos de unboxing, tutoriais, etc.

O YouTube não é apenas versátil. Tem a seu favor o fato de que o conteúdo de vídeo também é uma das principais formas de entretenimento digital.

Quando as pessoas têm tempo limitado, muitas vezes preferem assistir a um vídeo curto do que ler um artigo longo.

Além disso, com a versão Premium da plataforma custando muito pouco, muitas pessoas já sabem como baixar vídeos do Youtube para assistir quando estão desconectadas, fazendo com que passem mais tempo ainda diante dos conteúdos em vídeo.

Instagram

O que é mais fácil e rápido de digerir do que um vídeo curto? Uma foto. Afinal, uma imagem vale mais que mil palavras e isso é especialmente verdadeiro para o Instagram.

Às vezes, você não pode digitar tudo o que deseja compartilhar, mas, em muitos casos, pode fazer exatamente isso com a imagem perfeita.

Muitos criadores de conteúdo também podem usar a plataforma para promover produtos ou vender produtos diretamente.

Além disso, sem dúvida, a maior vantagem oferecida pelo Instagram é que as postagens são facilmente compartilhadas, tornando-o perfeito para engajamento.

Facebook

O Facebook sempre foi uma opção flexível para criadores de conteúdos, pois permite vários métodos de marketing. Desde postar artigos curtos, compartilhar e republicar histórias, conteúdo de vídeo e muito mais. É uma ótima maneira de se promover na internet.

3. Desenhe o plano de conteúdo

Um plano de conteúdo pode ser visto, de certa forma, como um plano de negócios.

Ele define seu posicionamento para vários cenários e como trabalhar em cada um.

4. Invista em bons parceiros

Existem ferramentas digitais que são essenciais para criar conteúdos relevantes e despertar a atenção do público.

Algumas delas, no entanto, podem ser um tanto complexas para quem não tem muita experiência com SEO, linkbuilding, anúncios e outras formas de marketing digital.

Um exemplo que merece ser citado é o SEMrush. Entenda o porquê:

Bendito SEMrush

O SEMrush é uma ferramenta obrigatória para qualquer criador de conteúdo que deseja estabelecer sua presença online.

A ferramenta fornece feedbacks valiosos que ajudam a melhorar o gerenciamento de conteúdo de SEO, relações públicas, informações de marketing e pesquisa de palavras-chave.

Ele basicamente faz tudo, mas utilizá-lo requer um tanto de conhecimento sobre o sistema de engenharia de busca utilizado pelo Google e outros buscadores, além de poder requerer um tempo precioso do criador de conteúdo.

Se você puder contar com a ajuda de uma agência de backlinks especializada em links externos para obter suporte nesta área, com certeza estará mais perto de ter bons resultados.

Uma boa empresa especialista em backlinks pode conseguir colocar, além do seu link, seu nome e sua marca em diversos portais e sites de grande relevância, impulsionando duplamente sua carreira como criador de conteúdo.

5. Comercialize-se

Se você cria conteúdo, ter um site, cartões de visita, ferramentas de automação de atendimento como um chatbot Whatsapp e algumas respostas automáticas configuradas nas redes sociais e e-mail são apenas algumas das formas mais tradicionais que você pode usar para conseguir atender as pessoas que tenham interesse no seu trabalho.

É importante que você esteja acessível para quem deseja falar com você, pelo menos no início, etapa em que você terá uma demanda de contatos menor e precisará ter condição de atender a todos.

Vou ganhar dinheiro?

Finalmente, a resposta para a pergunta que está em sua mente todo esse tempo: – Vou ganhar dinheiro?

Se você lidar com a criação de conteúdo em tempo integral, definitivamente há potencial de receita. Levará algum tempo até você começar a ver os frutos (como em qualquer outro negócio) e você terá que saber fazer outras coisas se planeja ficar rico fazendo isso.

Os grandes youtubers e influencers ganham fortunas com publicidade, mas possuem, também, investimentos em marcas próprias, aplicações financeiras rendendo MUITO sob juros compostos mensalmente, e contam com consultoria financeira para saber como utilizar o dinheiro.

Não basta ganhar, é preciso saber administrar, mas se você for disciplinado e focar em melhorar e expandir suas habilidades continuamente, há, sim, grandes possibilidades de fazer fortuna.

Os principais criadores de conteúdo do YouTube estão ganhando milhões.

Isso não significa que em pouco tempo você ganhará seis dígitos, mas, definitivamente, há potencial para ganhar dinheiro como criador de conteúdo.

