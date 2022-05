Criticado, goleiro Hugo será titular no Fla-Flu deste domingo (29)

O goleiro Hugo, criticado por falhas recentes sob as traves do Flamengo, será titular no Fla-Flu deste domingo (29). As equipes cariocas se enfrentam pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, a partir de 17h (horário de Manaus).

Enquanto o experiente Fábio, pelo Fluminense, se tornou titular e ganhou a confiança da torcida tricolor, o jovem Hugo vem acumulando falhas e sendo alvo de vaias dos rubro-negros.

Preocupação rubro-negra

Hugo é cria do Flamengo e se destacou na base. A oportunidade no elenco profissional surgiu em 2020, em meio ao surto de covid-19 no elenco. Com boas atuações, logo se tornou titular em caiu nas graças da torcida. Mas a temporada seguinte foi de oscilações, e o camisa 45 perdeu espaço, se tornando terceira opção no setor, atrás de Diego Alves e Gabriel Batista.

Anunciado em dezembro como novo treinador, Paulo Sousa viu em Hugo potencial para se tornar, novamente, o dono da posição. E até visando um melhor trabalho com o jovem, pediu a contratação de Santos, então no Athletico. A ideia é que os mais experientes pudessem auxiliar no crescimento do camisa 45.

Porém, Santos logo se lesionou, e Diego Alves apresentou um quadro de pubalgia e se envolveu numa polêmica com o treinador português Paulo Sousa. Paralelamente a isso, Hugo cometeu falhas consecutivas, que custaram caro e pesaram na avaliação da torcida. O goleiro passou a ser alvo de duras críticas no Maracanã, sendo vaiado com frequência a cada toque na bola.

“Em relação ao Hugo e a todos jogadores, existem sempre falhas. Procuramos sempre melhorar para caminharmos próximos da perfeição. Nessa campanha, o Hugo sofreu um gol, hoje. É algo que procuramos estabilizar, com ele e todos os outros jogadores. Procurar dar confiança para tomarmos as melhores decisões, por vezes não tomamos as melhores decisões. Mas temos que saber ultrapassar essas situações. Ele, sendo um goleiro de 23 anos, vive um processo de crescimento para ultrapassá-las”, apontou Paulo Sousa.

Hoje, o goleiro formado nas categorias de base do Flamengo entra mais uma vez com titular. O XI inicial é o seguinte: Hugo; Matheuzinho, R. Caio, David Luiz, Ayrton Lucas; Willian Arão, Andreas; É. Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique; Gabi.

*Com informações de UOL

