Manaus FC viaja para Belém, onde enfrenta o Paysandu-PA pela oitava rodada da Série C

Manaus (AM) – O elenco do Manaus FC viajou no final da manhã deste domingo (29) para Belém, onde vai enfrentar o Paysandu pela oitava rodada da Série C do Brasileiro, às 19h (horário de Manaus), de segunda-feira (30). O time esmeraldino encerrou a preparação na capital amazonense, mas realiza um treino físico, ainda neste domingo, em um hotel na cidade do jogo.

Paysandu e Manaus fazem o chamando ‘jogo de seis pontos’. Ambas as equipes estão com 12 pontos na tabela, dentro do grupo de classificação para a próxima fase, a quatro do líder ABC-RN. Enquanto o Papão da Curuzu é o sexto colocado, o Gavião do Norte ocupa a oitava posição.

Em entrevista para o canal oficial do clube amazonense, o técnico Evaristo Piza falou da importância do confronto direto.

“É um clássico regional. No momento em que as duas equipes se encontram no G8, é um jogo que vale bastante. O vencedor abre três pontos de vantagem para o rival e se mantém no grupo de classificação”, destacou o treinador.

Nas últimas partidas, o Manaus tem tido dificuldades para marcar gols. O treinador falou que é momento de ter calma. “Não adianta se cobrar demais. Fazer gol não é fácil. Por isso que os atacantes são os jogadores mais valorizados no mercado mundial. Se ficarmos nos pressionando, é pior. Temos que estar tranquilos”, completou Piza.

