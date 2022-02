“Som de Adoradores” reúne músicos cristãos para show neste sábado (19)

Manaus (AM)- Acontece neste sábado (19), o show “Som de Adoradores” com muito louvor, adoração, mensagens de fortalecimento espiritual, e sorteio de brindes.

A programação é voltada para as famílias e terá transmissão pelo canal do Youtube do Grupo Pactum, além de ter transmissão pela rádio comunitária A voz das comunidades 87,9fm que alcança as zonas Leste e Norte de Manaus.

O objetivo da live é prestar auxílio aos profissionais da cultura que atuam em shows e eventos e que estão paralisados com este último decreto, muitos artistas tiveram seus shows cancelados.

Apresentação ficará com Marden Gonçalves compositor e ex-puxador da escola de samba da “Grande Família” ao lado de Jôci Carvalho que também soltará a voz cantando na live show Som de Adoradores ao lado de: Carlinhos Templos, Tonny Salles, Jô Souza e Nelson Vity. Com duração de três horas de programação.

Muito louvor

Os cantores estarão acompanhados por uma banda base e juntos trarão um repertório bem animado, momento de adoração e diversos momentos de interatividade, com direito a sorteios de brindes e mensagens de fé com testemunhos edificantes.

Quem assina a produção e realização do evento é o Grupo Pactum pelo movimento por Cristo que trará ainda este ano outros projetos para o público cristão como um Ministério Itinerante utilizando a arte como ferramenta, sem o apelo religioso, mas que seja simplesmente uma manifestação cultural em prol do reino de Deus. Programação musical : Tonny Salles, Jôci Carvalho, Nelson Vitty, Jô Souza e Carlinhos Templos .

O evento contará com o “Cover Solidário” em qualquer valor para o pix CNPJ 01.129.330/0001-44 em nome do Movimento Comunitário pela Cidadania (MOCOCI).

O valor arrecadado será dividido pelos artistas atuantes no show, bem como os profissionais envolvidos e uma parte em aquisição de cestas básicas que serão entregues aos músicos em necessidade mais delicada.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Karinah revoluciona o pagode feito por mulheres no Brasil

Banda “Treme Terra” lança músicas inéditas

Izabelle Ribeiro embarca para turnê em SP