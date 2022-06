Amazonas Green Jazz Festival lança circuito gastronômico

Manaus (AM)- A 10ª edição do Amazonas Green Jazz Festival, em parceria com bares e restaurantes de Manaus e com o apoio da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), lança o circuito gastronômico “Aqui Tem Jazz”.

A iniciativa tem a proposta de estimular a economia local, unindo a boa música com a culinária regional amazonense.

O festival vai acontecer de 22 a 30 de julho, em Manaus, com apoio da Lei de Incentivo à Cultura, sob coordenação do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Segundo o titular da pasta, Marcos Apolo Muniz, o evento vai oferecer mais uma opção turística à população, com as atividades nos empreendimentos que ingressarem no circuito.

“A cidade estará repleta de artistas. Serão nove dias de shows, e temos mais de 100 artistas envolvidos, nomes de Manaus e de fora do Estado. Vamos incentivar a economia e o turismo cultural”, destaca o secretário.

Os empresários do setor gastronômico podem participar do circuito com promoções, decorações especiais, pratos da casa ou uma ação alusiva ao jazz.

“É com grande satisfação que recebemos o Green Jazz Festival. A Abrasel é incentivadora da cultura musical em nosso estado e ter essa diversidade dentro dos estabelecimentos do setor de alimentação, fora do lar que também oferecem entretenimento, enriquece muito a experiência dos nossos clientes”, afirma Manoel Antonino, presidente em exercício da Abrasel no Amazonas.

Imersão

Após dois anos de intervalo, o Amazonas Green Jazz Festival retorna em 2022 e promete uma verdadeira imersão sobre a música que nasceu em meados de 1890, em Nova Orleans, nos Estados Unidos, e ganhou o Brasil na década de 1950, adquirindo referências da Bossa Nova e do samba.

Estilo que tem como marcas a improvisação e a livre interpretação, o jazz se popularizou no Amazonas com o festival. Neste ano, para expandir ainda mais o conhecimento sobre a música, o evento sugere aos restaurantes que contratem trios ou quartetos de jazz para tocarem em seus estabelecimentos pela cidade.

O empresário interessado em participar do circuito gastronômico “Aqui Tem Jazz” deve entrar em contato com a organização do evento, por meio do número (92) 99165-8947.

Evento

A 10ª edição do Amazonas Green Jazz Festival reúne nomes badalados do jazz nacional e internacional, entre os premiados do Grammy Awards a professores de universidades renomadas do Brasil e dos Estados Unidos. Além de shows, o evento também vai oferecer programação gratuita, com palestras, workshops e masterclasses sobre música, dança e outros detalhes com os artistas do festival.

Para conhecer toda a programação do evento, basta acessar www.amazonasgreenjazzfestival.com.br.

