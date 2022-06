Orquestra de Violões apresenta ‘Série Concertos’ no Teatro Amazonas

Espetáculo acontece no dia 21 de junho, às 20h, com entrada gratuita

Manaus (AM) – A Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam) apresenta, no dia 21 de junho, a “Série Concertos I”, com um repertório de performances eruditas no violão. O espetáculo inicia às 20h, no Teatro Amazonas, no Largo de São Sebastião, no Centro, com entrada gratuita.

O concerto, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, traz obras de Johann Sebastian Bach, Heitor Villa-Lobos e Wolfgang Amadeus Mozart. Conforme o diretor artístico e maestro Davi Nunes, o projeto evidencia a participação de solistas da orquestra.

“Os solistas da Ovam vão fazer essa participação especial no espetáculo. As músicas cantadas serão feitas pela soprano da orquestra”, explica.

O maestro ressalta ainda que a expectativa para a apresentação é muito grande. Segundo ele, esses eventos são essenciais para a cultura do Estado, especialmente por ampliar o acesso da população aos espetáculos.

“Com certeza o público vai gostar de ver a performance com um repertório na linha erudita, tradicionalmente feito e pensado para a orquestra tradicional, e que transcrevemos para a de violões”, comenta. “Durante o espetáculo, as pessoas poderão perceber as nuances dos instrumentos de corda de uma orquestra tradicional, sendo executada por uma de violão”.

Orquestra de Violões

A Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam), criada em 2022, partiu da experiência popular e se desenvolveu de forma ativa e profissional, oferecendo à população espetáculos de música regional, folclórica e clássica, divulgando o diversificado repertório violonístico.

Ao longo da história da orquestra, destaca-se a apresentação com o Duo Assad, dos irmãos Sérgio e Odair Assad, considerado um dos melhores do mundo. A Ovam também realiza apresentações em parceria com os demais corpos artísticos do Estado, entre eles, o Corpo de Dança do Amazonas (CDA), Balé Experimental do CDA e Balé Folclórico do Amazonas.

*Com informações da assessoria

