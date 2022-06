Indígenas pedem Justiça por Dom Phillips e Bruno Pereira durante protesto em São Paulo

São Paulo (SP) – Na manhã deste sábado (18), um grupo de cerca de 70 indígenas das Terras Indígenas Tenondé-Porã e Jaraguá, do povo Guarani em São Paulo, realizaram um ato pedindo justiça por Dom Phillips e Bruno Pereira, no vão do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp), na região central da capital paulista.

“Justiça lá. Justiça aqui. Proteção para o Javari!”, entoam os indígenas. Que também carregavam faixas e cartazes de outros mártires da Amazônia, como Chico Mendes e o cacique Francisco Tukano.

A Polícia Federal (PF) divulgou neste sábado laudo confirmando que uma das arcadas dentárias periciadas é do indigenista Bruno Pereira, que estava desaparecido no Vale do Javari desde o dia 5 de junho.

Na sexta-feira (17), os policiais confirmaram que uma outra arcada pertencia ao jornalista britânico Dom Phillips. Segundo a nota da PF, os dois foram baleados. Bruno levou dois tiros na cabeça e um no peito; Dom levou um tiro no peito.

