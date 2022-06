Vizinhos desconfiam de gravação de pornô, e polícia interrompe treino de Thiem

Forças de segurança de Viena, na Áustria, são chamadas por estranhamento com os berros do tenista

O que era para ser mais um simples treino de tênis virou caso de polícia. E o motivo não poderia ser mais inusitado. Isso porque a polícia de Viena, na Áustria, bateu na porta do centro de treinamento onde Dominic Thiem jogava uma bolinha após vizinhos desconfiarem da gravação de um filme pornô, tanto eram os berros que o tenista dava na atividade.

“Não é a primeira vez que isto me acontece. É sempre divertido e eu até compreendo, porque, às vezes, quando treino, grito muito e faço uns barulhos estranhos”, disse Thiem à O3 Rádio.

Ex-número 3 do mundo, Dominic Thiem perdeu os sete jogos que fez em 2022. Ele enfrenta dificuldades para retomar o nível anterior a uma séria lesão no punho, que o afastou por quase um ano. Seu último torneio foi Roland Garros. Ele foi derrotado pelo boliviano Hugo Dellien (número 90 no ranking), na primeira rodada, por três sets a zero.

“Estou lentamente vendo meu antigo eu voltando. Estou me movendo bem novamente. Estou em forma e vejo um progresso muito bom todos os dias – completou o tenista, que não disputará o torneio de Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano, de 27 de junho a 10 de julho. Atualmente, ele ocupa a 352ª posição no ranking mundial”, afirmou.

