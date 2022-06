Com sinais de embriaguez, homem capota carro no bairro Petrópolis

Manaus (AM) – Um motorista perdeu o controle da direção de um carro modelo HB20 e capotou o carro na rua Benjamim Constant, no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus. Ele ficou ferido e foi socorrido. O acidente ocorreu na noite de domingo (19), por volta das 19h30.

De acordo com testemunhas, o homem estava sozinho no carro e andava em alta velocidade quando perdeu o controle da direção. Ele ficou preso no veículo e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Mesmo ferido, o homem deixou o local do acidente consciente. No carro foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas.

