Homem morre atropelado por carro enquanto empurrava moto na Ponte Rio Negro

Manaus (AM) – O motociclista Reginaldo da Silva Lima, de 53 anos, morreu atropelado no momento em que empurrava a própria moto na Ponte Jornalista Phelippe Daou, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. O fato aconteceu no último domingo (19).

Segundo a Polícia Civil, o carro envolvido no acidente é um Volkswagen Gol, de cor vermelha. O motorista do carro, identificado como Idney Ferreira Vaz, disse à polícia que não viu a vítima devido a pouca visibilidade no local por conta da chuva.

Reginaldo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo dele foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), onde foi realizado o exame de necropsia.

O suspeito foi preso e encaminhado ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Outro caso

Na manhã de domingo (19), um acidente de trânsito causou a morte do motorista de ambulância Francisco Cavalcante e feriu um cadeirante, na rua próxima ao Teatro Amazonas, na avenida Eduardo Ribeiro, Centro de Manaus.

Francisco atendia uma ocorrência quando teve o carro atingido por um veículo de modelo Jeep, dirigido por um homem com sinais de embriaguez. Na tentativa de fuga, o bêbado ainda atropelou um cadeirante, que foi levado às pressas para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da capital amazonense.

Leia Mais:

Entregador de distribuidora morre durante acidente de trânsito em Manaus

Motociclista morre atropelado por carreta em grave acidente de trânsito na Zona Leste

Mulher atropela duas pessoas e banca de café em Manaus