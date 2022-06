Artistas nacionais e internacionais se apresentam no Amazonas Green Jazz Festival

A capital amazonense se prepara para viver uma verdadeira maratona de música instrumental, de 22 a 30 de julho, com a realização do Amazonas Green Jazz Festival.

O evento reunirá mais de 40 atrações nacionais e internacionais, com dois shows por noite no Teatro Amazonas, localizado no Centro de Manaus.

O evento tem apoio da Lei de Incentivo à Cultura, sob coordenação do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Na programação há nomes premiados, como o trompetista e flugelhornista Randy Brecker, que nasceu na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e por mais de 40 anos ajudou a moldar o som do jazz, R&B e rock. Ele acumula 19 indicações e seis troféus do Grammy Awards, uma das maiores premiações da indústria fonográfica, e já gravou com lendas da música como Frank Sinatra, Billy Cobham, Larry Coryel e Frank Zappa.

A maior parte das estrelas internacionais convidadas para o festival vem dos EUA. O virtuoso do trombone e arranjador, John Fedchock, figura neste time, com duas indicações ao Grammy e uma carreira de sucesso que se estende por mais de três décadas como um dos maiores artistas de jazz de Nova York, que integrou por muito tempo a lendária Woody Herman Big Band, como arranjador e principal solista.

Outro artista que chama atenção no line-up do Amazonas Green Jazz Festival é Jeff “Tain” Watts, que por duas vezes foi votado pelo público da prestigiada revista norte-americana Down Beat como o melhor baterista em atividade. Foi premiado com o Grammy em seis oportunidades pelos discos gravados com os irmãos Wynton e Branford Marsalis, além de já ter se apresentado ao lado de muitos outros artistas da nata do jazz.

Quem também desembarca em Manaus para o festival é o badalado trompetista Keyon Harrold, famoso por suas performances ao lado de grandes estrelas da música internacional, como Snoop Dogg, Jay-Z, Eminem, Beyoncé e Rihanna. Descrito pelo virtuoso do jazz, Wynton Marsalis, como “o futuro do trompete”, o instrumentista nascido em Saint Louis, no Missouri, se apresentará com seu quinteto pela primeira vez em solo brasileiro.

O Triumvirate, um trio de música latina liderado pelo porto-riquenho Edsel Gomez, também é um dos destaques do Amazonas Green Jazz Festival. Já o norte-americano Aaron Parks, considerado um prodígio do piano, pois com apenas 18 anos já integrava a banda do lendário trompetista, arranjador e compositor, Terence Blanchard, é uma das atrações do encerramento do festival, no dia 30 de julho.

Atrações nacionais

Entre os talentos brasileiros que compõem a programação do Amazonas Green Jazz Festival terá o saxofonista Marcelo Coelho; o grupo paulistano Trio Corrente, vencedor do Grammy de melhor álbum de jazz latino em 2014 por “Song For Maura”; Daniel D’Alcantara Quinteto; Amilton Godoy Trio; o saxofonista Rodrigo Ursaia; a compositora e pianista, Leila Pinheiro; e representando o Amazonas terá a cantora Karine Aguiar com o seu projeto Jungle Jazz Ensemble e a anfitrião do festival, a Amazonas Band, sob regência do maestro Rui Carvalho.

“Além disso, no show de abertura do evento haverá uma apresentação especial da Amazonas Band com o Corpo de Dança do Amazonas, o compositor Ed Sarath e o solista convidado, Marcelo Coelho, com o espetáculo “Ritos de Passagem”, que terá uma coreografia inédita do expert no assunto, o coreógrafo Rui Moreira, baseada num ritual de passagem ticuna”, comentou o secretário de Cultura, Marco Apolo.

A programação completa do evento está disponível no site: www.amazonasgreenjazzfestival.com.br e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Amazonas e no site Bilheteria Digital (www.bilheteriadigital.com) com valores que variam de R$ 30 a R$ 100.

