Após caso de Klara Castanho, Gabi Brandt revela ter tido dados vazados por hospital

Após a publicação da carta aberta de Klara Castanho, Gabi Brandt revelou no último domingo (26) que passou por uma situação parecida com a da atriz.

A influenciadora contou que teve dados vazados por funcionários de um hospital após precisar se internar para fazer exames referentes a uma suspeita de câncer.

“Tive suspeita e minha médica me indicou fazer uma biópsia. Fiquei internada no hospital. Eu não queria passar a notícia para a minha família, sobre a suspeita, porque eu não tinha certeza. Por que eu ia preocupar todo mundo? Fui fazer a biópsia em segredo. Uma funcionária do hospital vazou a foto do meu prontuário do hospital”, iniciou.