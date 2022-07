Paulo Guedes terá que explicar na Câmara ameaças à Zona Franca de Manaus

Manaus (AM) – O ministro da Economia Paulo Guedes será obrigado a comparecer na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Industrial, Comércio e Serviços (Cdeics) da Câmara Federal para dar esclarecimentos sobre as medidas de redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que impactam diretamente a Zona Franca de Manaus (ZFM), os empregos e a arrecadação do Amazonas, assim como a UEA e o meio ambiente.

O comparecimento do ministro se tornou obrigatório após a aprovação, nesta quarta-feira (6), do requerimento de autoria do deputado Zé Ricardo (PT-AM), juntamente com os deputados Sidney Leite e Bosco Saraiva, na Cdeics.

“O ministro deve explicações ao povo do Amazonas. Já tínhamos aprovada uma convocação do ministro, que após acerto com a liderança do Governo, foi convertida em convite. O ministro não compareceu. Agora, será obrigado a comparecer. É importante ele prestar esses esclarecimentos sobre a Zona Franca e todas as medidas que estão afetando a vida do povo brasileiro, que está cada dia mais pobre, com o alto desemprego, a fome e a miséria”, declarou Zé Ricardo, informando que essa data ainda será definida junto à presidência da Comissão.

Paulo Guedes deve explicações sobre os últimos decretos do Governo Federal que reduziram o IPI para todo o país, bem como o que zerou essas alíquotas ao Polo de Concentrados, e que afetam diretamente as vantagens comparativas das empresas instaladas na Zona Franca de Manaus.

