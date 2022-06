Marcelo Ramos critica ausência de Paulo Guedes em audiência sobre ZFM: ‘pior ministro da história’

Manaus (AM) – O deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM) apontou o cancelamento do comparecimento do ministro da Economia Paulo Guedes na audiência pública como “falta de respeito com a Câmara dos Deputados e com a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Casa

. Na reunião, seriam debatidos os impactos dos dois decretos federais que reduzem o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na Zona Franca de Manaus e na economia do Amazonas.

“Os membros dessa comissão foram sensíveis ao pedido do líder do governo para transformar a convocação de Paulo Guedes – o que o obrigaria a comparecer à audiência, em convite. Mas, infelizmente, palavra é algo que vale pouco, principalmente quando vem do governo e de seus interlocutores”, diz Ramos, que chamou Guedes de “ministro dos 19 milhões de brasileiros que passam fome, recordista em inflação desde o Plano Real”.

Narrativa falsa sobre ZFM

Marcelo Ramos disse que se Guedes tivesse comparecido à audiência pública, saberia que a narrativa falsa de que a ação para barrar os efeitos dos decretos do IPI, a pedido da bancada do Amazonas no Congresso, junto ao Supremo Tribunal, derrubou todos os decretos, na verdade, só anulou seus efeitos aos itens produzidos na ZFM, e não atingiu a redução do imposto dos carros, geladeiras, fogões e máquinas de lavar, entre outros bens que não são produzidos no Polo Industrial de Manaus (PIM).

“A ausência do ministro na audiência nos tirou a oportunidade de questionar que benefícios os outros estados tiveram com a redução do IPI de motos e ar condicionado, por exemplo, se não existe uma única moto ou aparelho de ar condicionado fabricados no Brasil fora da ZFM. Sem preservar o que produzimos em Manaus, o ministro retira empregos do Brasil e os transfere para a China, concorrente da ZFM”, afirma Ramos, para quem Guedes é “inimigo dos amazonenses e do povo brasileiro, em especial dos mais pobres.”

* Com informações da assessoria

