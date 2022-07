Manaus (AM) – O terceiro dia da mega-ação que busca intensificar a vacinação contra a Covid-19 em Manaus, principalmente em relação a dose de reforço, acontecerá neste sábado (9). A Prefeitura informou que os 31 pontos de vacinação estarão disponíveis ofertando imunizantes para a população, sendo 27 unidades básicas de saúde e 4 pontos estratégicos. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

A ampliação da vacinação se faz necessária diante do aumento de casos da covid-19 no Estado. Foto: Divulgação/Semsa

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, a intensificação da campanha foi desenvolvida para reduzir o quantitativo de pessoas com doses atrasadas, consideradas vulneráveis para a Covid-19. A ampliação da cobertura vacinal contra a doença também se faz necessária diante do aumento no número de casos confirmados, registrados nas últimas semanas.

“Na quinta e sexta-feira, colocamos à disposição da população 85 pontos de vacinação, e muitos deles com o funcionamento mantido no período da noite. Montamos toda essa estrutura com a meta de alcançar, ao menos, 90 mil pessoas, mas nossa capacidade é muito maior e o número de usuários com doses pendentes supera os 1,5 milhão”, afirma.

Para este sábado, os quatro pontos estratégicos funcionarão das 9h às 16h. São eles:

Zona Centro-Oeste:

Centro de Convenções Vasco Vasques II – Entrada ao lado do sambódromo

Zona Leste:

Shopping Phelippe Daou

Zona Sul:

Studio 5

Outras 27 unidades de saúde irão aplicar a vacina contra a Covid-19, das 8h às 16h, distribuídas em todas as zonas geográficas da cidade. A vacinação de crianças de 5 a 11 anos será em 24 desses pontos. Os endereços podem ser acessados no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br), a partir do link bit.ly/localvacinacovid19 e também nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).

O titular da Semsa ressalta que crianças e adolescentes precisam estar acompanhadas dos pais ou responsáveis, e todos os usuários devem apresentar documento de identidade com foto e o cartão de vacina para receber o imunizante.

Para saber se a dose já está dentro do intervalo para a dose de reforço, basta acessar o site da semsa pela plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br).

Crianças

A chefe da Divisão de Imunização da Semsa, Isabel Hernandes, reforçou o pedido aos pais para que levem os seus filhos, de 5 a 11 anos, para receberem a vacina contra a Covid-19. A imunização desse público teve início no dia 17 de janeiro deste ano, e já alcançou 132.923 crianças, do público estimado em 260.721.

“Já temos um número expressivo de crianças vacinadas com a primeira dose, com mais de 50% da população de 5 a 11 anos de idade em Manaus, mas precisamos do apoio de todos para ampliar ainda mais essa cobertura, lembrando de voltar para receber a segunda dose. Ontem conseguimos vacinar 340 crianças com a primeira dose, e os postos estão à disposição com capacidade de atender muito mais”, reforçou.

Isabel lembrou que as crianças que tomaram outra vacina do calendário básico precisam aguardar 14 dias para receber o imunizante contra a Covid-19.

Dados

Um balanço do Sistema Municipal de Vacinação (SMV) da Semsa aponta que no primeiro dia de mobilização, na quinta-feira (7), foram imunizadas mais de 18 mil pessoas. O movimento foi considerado bom, mas ainda abaixo da expectativa da secretaria, de acordo com Djalma.

“O nosso maior desafio é alcançar o público que ainda não tomou a terceira dose, mesmo dentro do intervalo preconizado pelo Ministério da Saúde, estimado em mais de 700 mil pessoas. A quarta dose, liberada recentemente para todas as pessoas com 18 anos ou mais, tem um público apto de quase 550 mil pessoas. Muita gente precisa atualizar o esquema vacinal, e estamos promovendo essa intensificação para facilitar o acesso a todos”, contou.

Ainda conforme o SMV, do total de vacinados no primeiro dia, 997 receberam a primeira dose da vacina, e outros 1,5 mil completaram o esquema vacinal com a segunda dose. Outros 5,9 mil tomaram a terceira dose (1ª dose de reforço) e mais 9,8 mil receberam a quarta dose (2ª dose de reforço).

