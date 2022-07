“Fruto do discurso de ódio”, diz Lula sobre assassinato de petista no Paraná

O ex-presidente Lula (PT) usou as redes sociais neste domingo 10 para lamentar o assassinato do líder do PT no Paraná, Marcelo Arruda, morto a tiros disparados por um bolsonarista enquanto comemorava seu aniversário de 50 anos. A festa tinha como tema o ex-presidente.

Segundo escreveu Lula, tanto Marcelo, quanto José da Rocha Guaranho, autor dos disparos, seriam vítimas de um ‘discurso de ódio’ estimulado por Jair Bolsonaro (PL).

“Uma pessoa, por intolerância, ameaçou e depois atirou nele, que se defendeu e evitou uma tragédia maior. Duas famílias perderam seus pais. Filhos ficaram órfãos, inclusive os do agressor. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de Marcelo Arruda”, escreveu no início da publicação.

Posição semelhante foi adotada por pelo PT em nota assinada pela presidenta nacional do partido, Gleisi Hoffmann, e pelo coordenador de Segurança Pública da sigla, Abdael Ambruster.

“Embalados por um discurso de ódio e perigosamente armados pela política oficial do atual Presidente da República, que estimula cotidianamente o enfrentamento, o conflito, o ataque a adversários, quaisquer pessoas ensandecidas por esse projeto de morte e destruição vêm se transformando em agressores e assassinos”, finalizou.

*Com informações de Carta Capital

Leia mais:

Homem é morto a tiros por bolsonarista durante festa com tema do PT

Lula aponta causa da fome e desemprego no Brasil: “Falta de vergonha de quem governa”

Na Marcha para Jesus, Bolsonaro projeta eleições: “Guerra do bem contra o mal”