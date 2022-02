Asprom Sindical visita Terezinha Ruiz e pede diálogo com governo

Deputada Therezinha Ruiz recebe membros da Asprom sindical e garante intermediar diálogo com governo

Manaus (AM) – A presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, deputada professora Therezinha Ruiz (PSDB), recebeu na manhã da última quinta-feira (17), a diretoria do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus (Asprom Sindical).

A deputada recebeu o Asprom Sindical, representado pela Coordenadora geral Helma Sampaio e pelo professor Lambert Melo.

Na ocasião, Therezinha garantiu ao Asprom que vai intermediar uma conversa entre o sindicato e o governo do Estado, para que haja entendimento sobre as reinvindicações dos educadores.

Reinvidicações

O grupo entregou uma pauta com 23 tópicos direcionadas ao governo do Estado. Uma das principais reivindicações é sobre a campanha salarial, já que a data-base da categoria é no dia 1° de março.

“O diálogo é importante para chegarmos ao entendimento. Portanto, assim que eu receber uma resposta sobre o agendamento entraremos em contato. No máximo, até a próxima segunda-feira”, garantiu Therezinha Ruiz.

A campanha “data-base” que os professores estão pedindo consiste no período do ano destinado à correção salarial e revisão das condições de trabalho. De acordo com a categoria, o reajuste deve ficar entre 11 a 12%.

