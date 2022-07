Manaus não registra homicídios há mais de 50 horas, diz SSP-AM

A informação foi repassada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Período compreende a madrugada de domingo (24) até a manhã desta terça-feira (26)

Manaus (AM) – Manaus não registrou homicídios desde a madrugada do último domingo (24) até a manhã desta terça-feira (26), somando assim, mais de 50h. A informação foi repassada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio de dados do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp).

Segundo a entidade, há cerca de três meses foi criada uma força-tarefa para reunir dados diários com o objetivo de definir as ações a serem realizadas nos locais com alto índice criminal da capital amazonense.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, a força-tarefa é composta por representantes dos órgãos do sistema de segurança estadual.

Encontro de cadáver

No início da manhã desta terça-feira, um cadáver foi encontrado no bairro Tarumã, Zona Leste de Manaus. O corpo foi identificado sendo como, sexo masculino, em avançado estado de decomposição. De acordo com a SSP-AM, o Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC) foi acionado para investigar a causa da morte e informou que pelo estado de decomposição, a vítima morreu há pelo menos 72h.

Os trabalhos contam ainda com o apoio de profissionais de perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e apoio aéreo do Departamento Integrado de Operações Aéreas da SSP-AM.

