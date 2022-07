Majestic BJJ Challenge 2022 apresenta super combates em Manaus

As lutas foram dignas de espetáculo nesta edição do evento

O evento de jiu-jitsu, Majestic BJJ Challenge 2022, realizado na noite do sábado, 23, no Teatro Manauara, em Manaus, contou com 13 super combates que levantou a torcida, em lutas emocionantes. Além das homenagens aos mestres Paulo Barros, Melqui Galvão, a tropa de elite brilhou no mundial IBJJF 2022, com a participação de Brenda Larissa, Diogo Reis, Fabrício Andrey e Mica Galvão.

Com transmissão via Pay Per View para cinco países e vários Estados do Brasil, o Teatro, palco dos combates, contou com vários locais instagramáveis, usados pelo público, amante das artes marciais.

Acompanhe os resultados:

1ª luta: Rafael Campos venceu André Balby. O evento iniciou com um desafio sem quimono, entre atletas da luta livre x jiu jitsu. André, em uma entrada de queda, acabou se machucando e apesar de ainda tentar voltar para a luta, não conseguiu seguir, por decisão médica;

2ª luta: Fernando Paiva venceu Gabriel Monteiro, após um empate no tempo regulamentar, numa das lutas mais movimentadas do evento, com muita participação da torcida, por decisão da comissão de arbitragem;

3ª luta: Matheus Lima x Richard Barbosa, fizeram uma luta que começou bastante acelerada, mas com certa superioridade do atleta Matheus, sem dar espaço ao adversário e que acabou vencendo.

4ª luta: Kalebe Pereira x Samuel Torres fizeram uma luta bem movimentada, com domínio do pupilo do mestre Melqui. Foi vencida por Kalebe, pelo placar de 18×0;

5ª luta: Edson Sales x Carlos Sérgio, com domínio do atleta Edson, bastante agressivo e buscando a luta o tempo todo. Carlos parecia nervoso, sem conseguir fazer as pegadas quando puxava para guarda e por finalização a vitória foi para Edson Sales;

6ª luta: Ericley Silva venceu Guilherme Carvalho, combate bastante esperado, os atletas se estudaram bastante e Ericley se mostrou mais ligado, atento aos contra ataques de Guilherme e por decisão médica a vitória foi de Ericley, já que o adversário também se machucou;

7ª luta: Maik Matos x Kaio Silva, numa verdadeira luta de absoluto, situação que Maik já está acostumado, pois disputa sempre desta forma nos campeonatos que participa. Após não dar espaço ao adversário, fazendo vários pontos e acabando a luta por finalização;

8ª luta: Hadassa Crisóstomo x Ana Clara após empate no tempo regulamentar, numa luta bastante disputada, as duas atletas buscaram a vitória e com grande participação das torcidas de ambos os lados, por decisão da comissão de arbitragem a vitória foi para Hadassa, pupila do coach Macley, da escola Melqui Galvão;

9ª luta: Alcenor Alves x Paulo Shok, bastante experientes, fizeram uma luta bem parelha. O professor Alcenor conseguiu uma queda e venceu pelo placar de 2×0;

10ª luta: Juliana Aleixo x Val Silva, num embate muito disputado, a atleta Val começou melhor, conseguindo uma raspagem, mas após breve paralisação para atendimento médico, Juliana Aleixo voltou mais ligada e mostrou superioridade. Com belas raspagens. Venceu por finalização;

11ª luta: Mauro Coimbra x Alcenir Perez, em uma luta bastante movimentada, Mauro mostrou um bom jogo de quedas. Apesar da resistência do atleta Alcenir, Mauro venceu pelo placar de 9×0;

12ª luta: Gabriel Costa venceu Victor Neves, numa luta com domínio por parte de Gabriel que raspou duas vezes Victor Neves.

13ª luta: Luiz Paulo venceu Wallisson Oliveira por decisão médica, numa luta que começou bem acelerada. Wallisson se machucou e ainda assim quis retornar à luta, mas estava visivelmente mal, tendo que ser conduzido ao hospital.

A noite foi finalizada com belas homenagens e lutas movimentadas, que consagraram o evento como um dos maiores do Brasil .

Orlando Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022

Nos EUA. no Osceola Heritage Park em Kissimmee, na Florida, atletas amazonenses também participaram do ORLANDO SUMMER INTERNATIONAL OPEN IBJJF JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2022.

Samuel Nagai venceu suas 3 lutas representando a equipe CheckMat dando um verdadeiro show de jiu jitsu no adulto pena. Já Salenco Steel Coutinho, representando a Nabil Jiu Jitsu, mostrou consistência e superioridade vencendo no adulto/ preta/ super pesado e absoluto e Thiago Reinaldo, representando a GB Stadford também foi campeão peso e absoluto na master 2.

No domingo, no mesmo local, durante o PAN KIDS IBJJF JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2022, o atleta Ricardo Yoshito Amaral, representando a Art of Jiu Jitsu no Teem 2 / laranja / pena, finalizou todas suas lutas sagrando-se campeão.

No feminino, Maria Karolina Braga Salum, filha do mestre Omar Salum, também sagrou-se campeã Pan americana.

*Diego Gomes Forero / Ricardo César Garcia Amaral Filho

