Brasileiro João Chianca avança para as quartas de final do Vans Us Open de Surfe

Chumbinho disputará a última vaga para as semifinais com o australiano Ryan Callinan

O brasileiro João Chianca e o peruano Lucca Mesinas foram os únicos sul-americanos que passaram para as quartas de final do Vans US Open of Surfing na Califórnia, Estados Unidos.

Eles voltam a competir na sexta-feira (5) e Lucca vai enfrentar o norte-americano Eithan Osborne na segunda bateria, enquanto Chumbinho disputará a última vaga para as semifinais com o australiano Ryan Callinan.

Nesta quinta-feira (4), acontecem as oitavas de final femininas, a partir das 11h30 (horário no Brasil), logo na sequência começa o Vans Duct Tape Invitational, abrindo a segunda etapa do World Surf League (WSL) Longboard Tour.



As ondas baixaram um pouco na quarta-feira (3), mas o mar continuou desafiador, com forte correnteza e boas ondas de 3-4 pés para definir as quartas de final da etapa norte-americana do WSL Challenger Series. O primeiro sul-americano a competir nas oitavas de final foi Lucca Mesinas. O peruano começou bem, numa esquerda que abriu o paredão para combinar duas manobras potentes de backside. Os juízes deram nota 8,0 e na onda seguinte conseguiu 5,97, que garantiu a vitória sobre o norte-americano Cole Houshmand, por 13,97 a 11,16 pontos.



“O importante era classificar, então estou feliz pela vitória e quero manter o foco para continuar avançando”, disse Lucca Mesinas.

“As condições do mar continuam difíceis, mas se achar uma onda que abra um pouco, para soltar uma manobra grande, você consegue uma nota boa. Foi isso o que aconteceu. Mas, às vezes, você consegue uma nota alta também com apenas uma manobra. Então, é preciso ficar atento, para entender as notas dos juízes.”

O peruano chegou na Califórnia em 44º no ranking e já subiu para o 19º lugar, com a passagem para as quartas de final. Seu próximo adversário é Eithan Osborne, que eliminou o brasileiro Willian Cardoso com a maior nota do ano no WSL Challenger Series 2022. O norte-americano acertou um aéreo incrível de backside, voando muito alto, fazendo a rotação completa e aterrissando com perfeição, para ganhar 9,67 dos juízes. O recorde era 9,57 do havaiano Ezekiel Lau, recebido na primeira etapa na Gold Coast, Austrália.



Assim como Willian Cardoso, o também catarinense Alejo Muniz terminou em nono lugar no Vans US Open of Surfing, marcando 3.320 pontos. Alejo já tinha assumido a quarta posição no ranking com a classificação para as oitavas de final, eliminando um concorrente direto por vaga no G-10, o americano Nolan Rapoza. Depois desse confronto que abriu a quarta-feira, Alejo não conseguiu achar boas ondas contra o jovem Joel Vaughan. O australiano pegou as melhores para vencer, por 14,43 a 8,20 pontos, a sexta vaga para as quartas de final.

Dobradinha brasileira

No duelo seguinte, João Chianca salvou a pátria brasileira, ao derrotar Ramzi Boukhiam por uma pequena vantagem de 12,20 a 11,93 pontos. No terceiro confronto do dia, Chumbinho venceu uma dobradinha brasileira com Edgard Groggia, na onda que surfou no minuto final da bateria. Agora, o marroquino foi quem quase conseguiu a virada na última onda, mas felizmente para o brasileiro, a nota saiu 5,43 e ele precisava de 5,70.



“Eu saí da água e vim correndo pro palanque, para ver as notas. Eu passei o ano inteiro competindo em baterias bem acirradas no CT, que acabava perdendo por pouco no final”, disse João Chianca.

“Foi uma bateria bem especial, sou bem amigo do Ramzi (Boukhiam) e fico feliz por conseguir surfar o meu melhor. Eu não comecei bem a bateria e tive que remar muito contra a correnteza no píer, sempre correndo atrás sem parar. Já passei por muitos altos e baixos esse ano, foi muito aprendizado, às vezes bem doloroso, mas sinto que esse segundo semestre vai ser importante e estou focado em fazer o meu melhor”.

O marroquino Ramzi Boukhiam já havia entrado na zona de classificação para o CT 2023, quando conseguiu a última vaga para as oitavas de final na quarta bateria do dia. Já Chumbinho, segue correndo atrás e, ainda, precisa chegar na final do Vans US Open para entrar no G-10, mas já subiu da 62ª para a 25ª posição no ranking. O australiano Ryan Callinan, que ele vai enfrentar nas quartas de final, já está garantido na elite de 2023 e impediu que outro brasileiro continuasse lutando por vaga no G-10, Edgard Groggia.

Oitavas Femininas

Depois das oitavas de final masculinas, foi iniciada as da categoria feminina, com as quatro primeiras baterias fechando a quarta-feira em Huntington Beach. Amuro Tsuzuki ganhou o duelo japonês com Minami Nonaka e vai disputar a primeira quarta de final do Vans US Open of Surfing com Macy Callaghan, que venceu o confronto australiano com Philippa Anderson.



Na sequência, a vice-líder do ranking, Molly Picklum, derrotou a convidada Bella Kenworthy e a top do CT, Caroline Marks, confirmou o favoritismo contra Leilani McGonagle. A australiana e a californiana formaram o segundo duelo das quartas de final. A segunda metade das oitavas de final ficou para abrir esta quinta-feira, com as baterias começando às 11h30 (horário no Brasil). Depois, começa o Longboard no Vans Duct Tape Invitational, com seis participantes da América do Sul, três na categoria masculina e três na feminina.

PRÓXIMAS BATERIAS:

OITAVAS DE FINAL FEMININAS – 9.o lugar (US$ 2.750 e 3.320 pts):

——–realizada até a quarta bateria na quarta-feira

5.a: Bronte Macaulay (AUS) x Sage Erickson (EUA)

6.a: Bettylou Sakura Johnson (HAV) x Sawyer Lindblad (EUA)

7.a: Sophie McCulloch (AUS) x Vahine Fierro (FRA)

8.a: Caitlin Simmers (EUA) x Nadia Erostarbe (ESP)



QUARTAS DE FINAL – 5.o lugar com US$ 3.500 e 4.745 pontos:

1.a: Ezekiel Lau (HAV) x Liam O´Brien (AUS)

2.a: Lucca Mesinas (PER) x Eithan Osborne (EUA)

3.a: Evan Geiselman (EUA) x Joel Vaughan (AUS)

4.a: Ryan Callinan (AUS) x João Chianca (BRA)

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Foto: Beatriz Ryder

