Para que é usado o chá de carqueja?

O chá de carqueja, além de ser fonte de vitaminas e minerais, ajuda a amenizar dores e é ótimo desintoxicar o organismo. É uma planta medicinal muito cultivada nos países da América do Sul, sendo usada tanto no preparo de chás quanto de remédios fitoterápicos.

Propriedades da carqueja

A Carqueja tem propriedades antioxidantes e depurativas. Destaca-se também por ter propriedades anti-inflamatórias e hipoglicemiantes. Por isso, ajuda a fortalecer o sistema de defesa do corpo, combate focos de inflamação e ajuda a eliminar as toxinas do fígado. Outro ponto interessante é que a carqueja tem alto teor de ferro e, por isso, combate a anemia.

O chá de carqueja ajuda a regular a pressão arterial e a diminuir o nível de glicose no sangue, contribui para o controle do colesterol, portanto auxilia para quem tem pressão alta, diabetes e problemas no coração. Por ser rico em flavonoides ajuda a fortalecer o sistema imunológico, é aliada da digestão e diminui o inchaço.

Como contém antioxidantes, a carqueja também protege o estômago e o intestino contra úlceras e auxilia no processo digestivo como um todo, ajudando a eliminar toxinas do fígado.

O chá nao deve ser usado por mulheres grávidas.

Como fazer chá de carqueja?

Atenção: Sempre consumir o produto com ajuda de um profissional médico. Mulheres grávidas jamais devem consumir nenhum chá ou produto natural sem antes consultar um médico.

Ingredientes

2 xícaras de água

2 colheres de sopa cheias de folhas de carqueja

1 pau de canela (opcional)

Primeiro, coloque a água em uma panela e deixe ferver. Quando começar a borbulhar, acrescente as folhas de carqueja, o pau de canela, tampe a panela e deixe em infusão por pelo menos 5 minutos. Depois, basta coar a bebida e servir.

