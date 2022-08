Candidatura de Chico Preto recebe CNPJ e vai para as ruas nos próximos dias

Manaus (AM) – Em uma live nas redes sociais do ex-vereador de Manaus, Chico Preto (Avante), realizada na noite desta quinta-feira (18), anunciou aos eleitores a vitória da aprovação do CNPJ. A partir dos próximos dias, o candidato ao cargo de senador da República vai produzir os materiais de publicidade e vai as ruas para fazer a sua campanha eleitoral.

De acordo com o candidato ao Senado, pela legenda do prefeito de Manaus, David Almeida, também anunciou a conquista dos seus suplentes. “Coronel Nero e Tenente Rosemary assumiram comigo esse desafio de disputar as eleições com fé e determinação. Estamos conseguindo enfrentar essa batalha, seguindo confiantes até o final desta candidatura”, disse.

Ainda em discurso no vídeo divulgado no instagram, Chico Preto, falou da candidatura avulsa. “Não está sendo fácil, mas aqui estamos dispostos a enfrentar obstáculo por obstáculo. Não vamos desistir e com a força, apoio do povo do Amazonas, iremos mostrar as nossas propostas de campanha e a diferença que podemos fazer na bancada do senado”, frisa.

Trajetória política

Chico Preto tem mais de 22 anos na vida pública com mandatos que geraram conquistas para o povo amazonense, a exemplo do Programa de Regionalização da Merenda Escolar (PREME), garantindo que pequenos produtores vendam produtos para a merenda escolar do Estado. Além disso também é responsável pela Lei do material escolar a Lei do bom condutor, que garante 20% de desconto no Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) de quem não teve multa.

