Chico Preto desiste da candidatura e abre espaço para Menezes disputar o senado

Manaus (AM) – O ex-vereador Chico Preto (Avante) não participará da corrida eleitoral para o senado. Anunciado anteriormente como pré-candidato ao cargo, Chico acabou saindo da disputa, nesta quinta-feira (4), no mesmo dia da realização da convenção partidária do seu partido.

A razão para não seguir com a candidatura seria para evitar conflitos entre o governador Wilson Lima (União Brasil) e o prefeito de Manaus David Almeida (Avante).

Nestas eleições, Lima e Almeida firmaram uma aliança para impulsionar a reeleição de Wilson Lima para o Governo do Estado. Em um dos pontos do acordo, David almeida ficaria responsável por escolher o nome do vice para compor a chapa do governador, ação que foi realizada nesta segunda-feira (1°).

No dia seguinte, Wilson Lima anunciou o ex-secretário da Casa Civil, Tadeu de Souza, nome indicado por Daviid, para seguir ao lado dele na disputa.

Ao mesmo tempo, o governador também formou aliança com o presidente do PL Alfredo Nascimento. No acordo, Wilson Lima apoiaria a candidatura do Coronel Menezes (PL) para o Senado Federal.

No entanto, o Avante também seguiu em lançar Chico Preto para concorrer ao senado, ação que causaria problemas para Menezes, pois causaria a divisão de votos e também de apoio político.

Outro fator de divergências e que poderia enfraquecer o arranjo de alianças entre os partidos é o desalinhamento de David pela candidatura de Menezes. O prefeito de Manaus já declarou não aprovar Menezes na disputa para o cargo.

Para evitar qualquer conflito, fontes ligadas ao Chico Preto informaram que o prefeito de Manaus sinalizou outros planos para o ex-vereador. Dessa forma, David pleiteará um cargo público na prefeitura ou no governo para Chico.

Nas redes sociais, Chico Preto publicou, horas antes da realização da convenção partidária do Avante, que irá refletir junto a família sobre sua atuação nestas eleições.

“Conversei pela manhã com meu amigo David Almeida sobre a caminhada que fazemos até aqui. Destaco a firmeza e lealdade de seu comportamento nesse processo eleitoral. A partir deste momento reflito junto à minha família sobre meu posicionamento na eleição deste ano”, postou.

