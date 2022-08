Chico Preto e Menezes dividem grupo político pelo senado

Manaus (AM) – A oficialização dos candidatos que disputarão o pleito deste ano para os cargos de deputado estadual, federal e ao senado, pelo Partido Liberal (PL-AM), acontecerá nesta quinta-feira (4). No mesmo dia, o partido também realizará uma convenção partidária conjunta com o Partido União Brasil (UB) e o Avante, o qual também planeja lançar candidatura própria para o senado, ação que dividirá votos para o candidato do PL.

O primeiro evento, marcado para acontecer às 9h na sede do PL, localizada na rua Miranda Simões, n° 4, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, cumprirá o rito necessário para os partidos oficializarem os nomes dos candidatos na disputa pelo pleito.

Já às 19h, também acontecerá a convenção partidária conjunta entre o PL, o UB e o Avante no Espaço Via Torres, localizado na rua Visconde de Porto Alegre, no bairro Parque Dez de Novembro.

A aliança entre o governador Wilson Lima (UB) e o prefeito de Manaus David Almeida (Avante) mira as eleições deste ano, para a reeleição de Lima no Governo do Amazonas. No acordo, o Avante apoiará a candidatura do atual governador, e o prefeito David indicará o nome do vice-governador que formará a chapa com Wilson.

A escolha de um nome por parte do prefeito da capital do Amazonas foi feita na segunda-feira (1°). Um dia depois, o governador anunciou o ex-secretário da Casa Civil Tadeu de Souza como o candidato para o cargo.

Divergências

O acordo entre o União Brasil e o PL tem passado por turbulências quando o assunto é a escolha de um nome para o senado. Justamente porque foi acordado entre o governador Wilson Lima e o presidente do PL, Alfredo Nascimento, que Coronel Menezes (PL) deve ser apoiado por Lima para o senado.

No entanto, David Almeida, um dos aliados de Wilson Lima, disse em uma entrevista não apoiar a candidatura de Menezes. Seu partido, o Avante, planeja lançar a própria candidatura para o Senado. Para o Em Tempo, o ex-vereador Chico Preto (Avante) confirmou ser o pré-candidato para o cargo.

“A minha candidatura está certa. Nada mudou. Continuo firme no propósito e na caminhada. Sou ficha limpa, 22 anos de trabalho político e com eles resultados dos meus trabalhos”, disse.

Ao mesmo tempo, a candidatura de Chico Preto para o senado pode dividir votos, situação que prejudicaria Coronel Menezes. Conforme Chico Preto, não há conflito na disputa eleitoral.

“O único conflito é com quem quer ganhar a eleição por WO, com quem tem medo de ganhar no voto”, afirmou.

Leia mais:

Chico Preto comenta papel da direita no cenário político do Amazonas

Coronel Menezes defende o fortalecimento do modelo Zona Franca de Manaus

Omar Aziz critica ataques à Zona Franca de Manaus na convenção do PT