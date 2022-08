David Almeida visita obras de construção da nova Unidade de Saúde da Família no Tarumã-Açu

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, visitou, nesta segunda-feira (22), o andamento das obras da Unidade de Saúde da Família (USF) Lindalva Damasceno, localizada no bairro Tarumã-Açu, Zona Oeste da capital amazonense. A nova estrutura visa ampliar o acesso da população aos serviços de atenção básica na área.

A unidade está sendo totalmente reconstruída e receberá a troca de pisos, paredes, e novos equipamentos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), o prédio, inclusive, precisou ser demolido por conta da construção do anel viário Sul.

“Um dos maiores vazios assistenciais da nossa cidade é aqui na zona Oeste, nessa região aqui do Tarumã, estamos construindo essa unidade e também a unidade porte 4 no Parque das Tribos, com isso nós vamos ampliar de 20% para 80% a cobertura de saúde básica nessa região da cidade, que é um dos maiores vazios assistenciais que nós temos. Construindo essas duas unidades, nós vamos ter ampliado nossos serviços e teremos uma saúde básica de excelência na nossa cidade, na área da zona Oeste”, disse Almeida.

O subsecretário da Semsa, Djalma Coelho, destacou que na nova USF, além das consultas médicas, de enfermagem e odontológicas, também serão oferecidos vacinação, curativos, retiradas de pontos, aferição de pressão arterial, entre outros serviços.

“Esta nova unidade é uma unidade porte 3 e vai contar com três equipes de Estratégia de Saúde da Família, e essas equipes fazem o atendimento em todos os programas ministeriais: hipertensão, diabetes, pré-natal, atendimento de pacientes com tuberculose, hanseníase, além da saúde da família, do idoso e adolescente, exames laboratoriais, farmácias, então vai ser uma coisa bem ampla, e que o aumento da cobertura em relação a essa área que era considerada um vazio assistencial vai deixar de existir”, assegurou Coelho.

Outros serviços

O prefeito de Manaus, David Almeida, aproveitou a manhã desta segunda-feira, para visitar também, a escola municipal Irmã Serafina Cinque. A instituição que está localizada na Zona Oeste, foi totalmente reformada e contemplada com novos equipamentos de ensino para melhorar os índices na educação básica de Manaus. A gestora da unidade, Nelma Andrade, comemorou a entrega dos novos equipamentos e da escola revitalizada.

“Recebemos com toda gratidão, em nome da comunidade São Francisco, aqui no Tarumã, nossa escola foi completamente revitalizada, recebemos mobiliários novos, recebemos computadores para a área administrativa, é muito gratificante, recebemos vários materiais novos, até panela nós recebemos e toda essa valorização tanto do espaço escolar como a valorização dos professores, nós estamos muito gratos, e esperamos por uma educação de qualidade”, agradeceu a gestora.

