Jovem é baleado durante ataque criminoso em Cacau Pirêra

Manaus (AM) – Um jovem identificado como André Matos Reis, de 23 anos, foi baleado durante um ataque criminoso, na manhã desta terça-feira (23), em uma via pública no Distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba, região metropolitana de Manaus.

De acordo com as informações repassadas pelos plantonistas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), durante o atendimento, foi constatado que o jovem foi baleado no abdômen.

Após prestar os primeiros atendimentos médicos, o Samu encaminhou a vítima ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, localizado no bairro Compensa, na Zona Oeste da capital.

Entretanto, devido a gravidade do ferimento, André foi transferido para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, onde passou por procedimentos cirúrgicos. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde dele.

De acordo com a polícia, André já tem passagem pelo crime de roubo qualificado no município de Iranduba. Diante dessas informações, a polícia não descarta que o crime esteja relacionado a acerto de contas com o tráfico. A Polícia Civil investiga a tentativa de homicídio.

A área do Cacau Pirêra, conforme a polícia, vive um conflito entre facções criminosas rivais que disputam o domínio de pontos de drogas na cidade. Moradores dos bairros Nova Veneza e Cidade Nova, ambos localizados no distrito, relatam que troca de tiros são frequentes.

Leia mais:

Homem é baleado na cabeça enquanto almoçava em bar no Centro

Turista americano baleado no pescoço no Rio de Janeiro morre em hospital

PM’s caem em armadilha de criminosos e são baleados em Iranduba