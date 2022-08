Manaus FC anuncia retorno de executivo, oito renovações e obras no CT em 2023

O presidente do clube reafirmou seu compromisso com o futebol amazonense

Manaus (AM)- Mesmo o recente fim do seu calendário 2022, o Gavião Real mostra que já virou a chave para o próximo ano através de diversas novidades anunciadas em coletiva nessa terça, 23 de agosto.

Conduzida pelo presidente do clube, Giovanni Silva e seu presidente de honra, Luís Mitoso, a coletiva iniciou com o anúncio do retorno do executivo de futebol Fausto Momente.

Primeiramente anunciado em julho de 2021, Fausto foi responsável pela vinda de jogadores como o goleiro Matheus Inácio e o atacante Guilherme Pira, além do técnico Evaristo Piza, que foram fundamentais a classificação para o Quadrangular Final da Série C e consequemente a briga do Esmeraldino pelo Acesso até a última rodada contra o Novo Horizontino.



Já em 2022, Fausto contribuiu para a montagem do elenco que conquistou o Barezão 2022. Antes da grande final estadual, Fausto saiu para assumir o cargo de CEO no Inter de Limeira em São Paulo e depois de sua saída de lá recentemente, recebeu uma proposta de retorno ao Manaus Futebol Clube.



Em suas primeiras palavras de volta ao Manaus, o executivo se mostrou feliz de estar de volta, principalmente por conta da proximidade familiar.

“É uma satisfação estar voltando para casa. Tive a oportunidade de passar 8 meses aqui e conhecer bem o clube, as pessoas que fazem o Manaus FC e estou muito contente, feliz mesmo, em estar de volta agora com um projeto mais duradouro, já que vou ter a tranquilidade de ter a família aqui de perto – que foi um dos motivos que afetou minha permanência aqui. Agora, com um pouco mais de tempo para estruturar e trazendo a família pra cá, vou poder focar 100% no Manaus Futebol Clube.” destacou.

O presidente do clube, Giovanni, falou sobre o retorno do executivo “A vinda do Fausto pra cá é justamente para somar conosco, com a sua experiência, a gente conseguir fazer uma equipe mais forte para 2023.“.

Na sequência, Giovanni conduziu um breve retrospecto de 2022. lembrando da mudança de 75% do elenco por novos atletas e a pré-temporada em Nova Olinda, interior do Amazonas; passando pela disputa do Campeonato Amazonense, onde o Manaus entrou com uma folha salarial mais enxuta, o que fez com que a dificuldade aumentasse mas que ainda assim, consolidando o quinto título esmeraldino estadual; na Copa do Brasil, passando pelo São Raimundo, mas se deparando com o São Paulo na segunda fase; Já na Série C, destacou as 10 rodadas de 19 que o Manaus brigou no G8, mas ressaltou que mesmo com a vida de reforços, não foi possível a classificação.

“É mais uma experiência que tiramos para 2023, aonde vamos de certa forma tentar fortalecer e trabalhar em cima disso. Os erros, realmente, eles acontecem. E é bem verdade que esse ano tivemos alguns atropelos. Mas que nesse ano, tudo sirva de aprendizado para que ano que vem a gente possa trabalhar em cima desses erros e se Deus quiser, renovando com uma base de jogadores que estiveram aqui conosco e junto com novas contratações, nós queremos fazer uma equipe ainda mais forte do que em relação a esse ano.“.

Já o presidente de honra Mitoso ressaltou que o Manaus sempre trabalhou com objetivos e que isso foi fundamental para que a história fosse feito nesse pouco mais de 9 anos.

Falando sobre renovações, a diretoria revelou já ter 8 nomes fechados para a temporada de 2023. São eles: o centroavante Michel, o atacante Silvano, os volantes Paranhos e Gilson, os laterais Cordeiro e Renan, o zagueiro Gutierrez e o goleiro Reynaldo Moura.

O executivo Fausto Momente comentou sobre as renovações, que ainda podem aumentar inclusive por conta de contratações: “Planejando 2023, estamos tentando segurar alguns jogadores. Já temos essas oito renovações de contrato, e temos mais dois ou até três situações bem avançadas mas ainda não documentadas, então não podemos oficializar ainda, além de algumas contratações bem encaminhadas. Atualmente, estamos com cerca de 13 a 14 atletas em nosso plantel para a temporada que vem, para permitir que buquemos os nossos objetivos esportivos para o ano que vem!” comentou.



Por fim, foi mostrado ainda o estágio atual do Centro de Treinamento que está sendo construído em Iranduba, próximo da cidade universitária. No momento o terreno está passando por uma terraplanagem, e está desenvolvendo sua rede elétrica e hídrica para que em breve inicie as obras, segundo o presidente Giovanni Silva. Ele afirmou: “Se Deus quiser, que a gente consiga iniciar o primeiro dia de treino no nosso campo em janeiro de 2023!“



Antes de abrir para perguntas, o presidente de honra Luis Mitoso ressaltou sobre o que foi dito negativamente sobre a temporada “A gente ouviu muitas críticas, sabe? E às vezes isso nos magoa. Não é crítica por crítica, construtiva. Mas ofensiva, que é diferente. Se um torcedor quer que a gente suba, imagina nós que estamos a frente do clube? Mas às vezes, as críticas elas nos destroem. Não constroem nada e ainda tira um pouco da nossa paz, da nossa alegria de querer fazer mais. Ninguém daqui tá derrotado, o Manaus tá com suas contas em dia, com seus projetos ousados pro futebol amazonense como esse CT – coisa que atualmente, só um clube centenário da região tem. E hoje, um clube que vai fazer dez anos, do sonho já tá fazendo realidade. E nós temos que comemorar muito!“



E como mensagem final, o presidente reafirmou seu compromisso com o futebol amazonense “Não vamos deixar nos abalar. Seguimos focados em buscar o melhor para cada vez mais elevar o nosso futebol amazonense!“

Fotos: Ismael Monteiro

Edição Web: Bruna Oliveira

