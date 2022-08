Circuito de Surfe terá sua grande final a partir desta quinta-feira (25)

Chegou a vez da região Sudeste do país receber o Circuito Banco do Brasil de Surfe, cuja grande final acontece a partir desta quinta-feira (25) e vai até domingo (28) na praia da Itamambuca, em Ubatuba/SP.

O evento é uma das maiores novidades desta temporada no calendário nacional do World Surf League Qualifying Series, reunindo jovens surfistas de várias partes do país e também do exterior. Mas, nesta etapa final, as perspectivas são de que os atletas serão, sobretudo, do litoral norte paulista.

Com igualdade de premiação para homens e mulheres, um dos principais atrativos, que empolga os competidores, é que os campeões dos rankings (masculino e feminino), após as três etapas, receberão convite (Wildcard) especial para participar da etapa do Challenger Series, o Corona Saquarema Pro apresentado pelo Banco do Brasil — a divisão de acesso para elite mundial –, marcada para novembro, no Rio de Janeiro.

“O foco maior do Circuito Banco do Brasil é valorizar jovens surfistas e descobrir novos talentos nacionais dando maior acesso para competirem em outras regiões. Por esse motivo começamos pelo Sul, fomos para o Nordeste e agora vamos fazer a final no Sudeste. Todos têm em comum o sonho de chegar à elite mundial e estamos muito felizes pelo Banco do Brasil e o BB Asset Management terem embarcado conosco neste evento”, afirma Ivan Martinho, CEO da WSL na América Latina.

O litoral paulista é um celeiro de grandes nomes do surfe brasileiro, que ganharam o mundo com suas manobras e incríveis aéreos, como o atual líder do ranking do WSL Championship Tour, Filipe Toledo (Ubatuba), do tricampeão mundial Gabriel Medina (São Sebastião), do também campeão mundial Adriano de Souza (Guarujá), dos irmãos da elite mundial Miguel e Samuel Pupo (São Sebastião), entre outros atletas que inspiram a nova geração.

Jovens promessas

Entre os jovens surfistas inscritos para etapa de Ubatuba do Circuito Banco do Brasil de Surfe estão confirmados: o vice-líder do ranking, Gabriel Klaussner, 17 anos; Ryan Kainalo, 16; Naire Marquez, 16; e de São Sebastião, Sophia Medina, 17, Medalha de Ouro nos Jogos Panamericanos de Surfe, no último dia 13, no Panamá.

“Estou muito feliz por ter conquistado o ouro no Panamá e, agora, mais motivada ainda para a última etapa do Circuito BB. Achei muito legal da parte da WSL promover esses circuitos pelo Brasil, pois temos muitos talentos nesse país e esses campeonatos fazem total diferença para a aprendizagem e a evolução dos atletas”, ressalta Sophia Medina, irmã de Gabriel Medina e um dos principais nomes da nova geração do surfe feminino do país.

Na vice-liderança do Circuito Banco do Brasil de Surfe, Gabriel Klaussner competiu nas etapas de Ferrugem (Garopaba/SC) e Stella Maris (Salvado/BA).

“Participei das duas etapas anteriores, inclusive completei 17 anos em 22/4 durante a competição em Garopaba. Minha meta é ser campeão e conseguir a vaga para o Challenger Series de Saquarema”, diz o ubatubano que começou a competir aos nove anos de idade, sempre incentivado pelo pai. Ele é bicampeão paulista 2020/2021 e atualmente está em 9º no Campeonato Brasileiro e em 13º no ranking do Qualifying Series Latam.

Nascido em uma família de surfistas e desde os 11 morando em Itamambuca, Ryan Kainalo é outro atleta que se diz animado e confiante para a final: “Já estou me preparando psicologicamente para competir em casa e vai ser incrível com todos na torcida. O Circuito BB tem sido muito legal, em especial para a nova geração. Em Itamambuca vou surfar para vencer e é uma oportunidade para eu acumular experiência e entrar para o Challenger Series. Nasci para ser surfista profissional, quero chegar à elite”. No quesito talento, Kainalo já mostrou seu potencial. Em 2021 ficou em 3º no QS 5000 em Açores (Portugal) e, neste ano, fechou em 2º no QS de Galápagos (Equador) e 3º no QS da Prainha (RJ). Atualmente, ocupa a 4ª colocação no ranking da América Latina.

Os quatro dias de evento serão transmitidos ao vivo no site, pelo Aplicativo e no canal da World Surf League no YouTube. O Circuito Banco do Brasil de Surfe conta com patrocínio do Banco do Brasil e BB Asset Management.

Sobre a WSL – A World Surf League (WSL) promove as principais competições de surfe no planeta, coroando os campeões mundiais desde 1976, com os melhores surfistas do mundo se apresentando nas melhores ondas do mundo. A WSL é composta por uma divisão de Circuitos e Competições, que supervisiona e opera mais de 180 eventos globais a cada ano; pela WSL WaveCo, que produz as melhores ondas artificiais de alta performance; e pela WSL Studios, com produções independentes de conteúdos e projetos com e sem roteiros. Para mais informações, visite o site da WSL

