Manaus recebe curso de defesa armada em setembro

Manaus (AM)– Nos dias 24 e 25 de setembro, Manaus será sede do mais avançado treinamento de defesa pessoal policial já realizado no estado do Amazonas, onde os interessados poderão participar dos cursos de Retenção e Contrarretenção e Combate Pistol com o mestre em defesa policial Luiz Charneski.

O treinamento é voltado para servidores da segurança pública ou privada, colecionadores, atiradores e pessoas que tenham o porte legal de armas de fogo.



Durante o treinamento serão apresentadas técnicas de combate policial suficientemente eficazes para garantir a sobrevivência no combate à criminalidade.



O curso consiste em táticas de retenção e contrarretenção de arma de fogo, visando a proteção e manutenção do armamento com movimentos dinâmicos, explosivos e eficazes, com ênfase no confronto corpo a corpo, tendo sempre como objetivo sobrevivência policial ou do cidadão de bem que porte arma de fogo legalmente.



O curso permite que o aluno repita o treinamento de onde estiver e reveja as técnicas quantas vezes forem necessárias. A repetição é fundamental para que, em um momento crítico, a pessoa possa executar as técnicas de forma instintiva.



Para o instrutor Luiz Charneski, considerado uma das maiores autoridades nesse segmento no mundo, a única maneira de sobreviver em uma luta pela sua arma, é mantê-la em seu completo domínio, por isso no curso o aluno vai aprender técnicas de como se defender, atacar e agir em situações de risco extremo.

“O propósito maior é salvar vidas. A gente adquiriu muita informação e hoje a gente pode transmitir nas instruções, fazendo com que quem porta arma de fogo legalmente, principalmente os operadores de segurança pública e privada, tenham uma ferramenta mais multiuso para o combate à criminalidade e para dar uma garantia também da técnica bem aplicada na vida do operador”, relata o instrutor que ressalta a preocupação com a vida dos servidores.



“Hoje a segunda causa de morte ou ferimento gravíssimo por perfuração de arma de fogo do policial em serviço no país é onde ele entra numa luta corporal com o agressor, acaba perdendo a arma e sendo executado ou ferido com a própria arma”, afirma.

Investimento

Para participar do curso o aluno terá que fazer o investimento de R$ 850,00 e o pagamento deve ser realizado em dinheiro, pix ou transferência. Quem desejar fazer o pagamento em cartões de crédito parcelado em até 3 vezes sem juros ou duas vezes no boleto bancário terá que investir R$ 980. Estes valores são referentes ao lote promocional disponível somente para 100 pessoas.



Os valores normais são R$ 980 no pix, dinheiro ou transferência e R$ 1220 no cartão ou boleto.



Já para o curso de Combat Pistol (com kit do participantes e munição inclusa) serão disponibilizados os valores promocionais de R$ 1.250 no dinheiro, pix ou transferência e R$ 1500 nos cartões ou boleto. Os valores normais são de R$ 1500 e R$1750.



Todos os participantes receberão kit contendo camisa do evento, mochila, pack de higiene e cuidados pessoais, brindes e vouchers dos patrocinadores, além de hidratação, pack café da manhã e almoço que também estão inclusos no pacote.



Para solicitar o formulário de inscrição, o aluno deve entrar em contato a Smart Bureau pelo whatsapp (92) 98471-6148 ou pelo email: [email protected].

Luiz Charneski

Nascido em 1978 na cidade de Curitiba, Paraná, Luiz Charneski é faixa preta de Muay Thai e praticante desta arte marcial há quase 30 anos. Atua na área de instrução em defesa pessoal policial, mais especificamente na área de Retenção e Contrarretenção da arma de fogo. Desde 2017, leva toda a sua experiência para um novo conceito de defesa pessoal policial, tendo ministrado cursos desta natureza em mais de 26 estados brasileiros e em mais de 10 países, se tornando a maior autoridade do Brasil no assunto e uma das maiores referências do segmento no mundo.



