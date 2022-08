CBF anuncia Copa Verde 2022 e presidente do Manaus lamenta: “É desleal”

O presidente do Manaus Futebol Clube, Giovanni Silva, se mostrou decepcionado com a decisão

Manaus (AM)- Na manhã dessa quarta-feira (24) a diretoria esmeraldina foi surpreendida com a notícia da realização da Copa Verde ainda em 2022.



O presidente do Manaus Futebol Clube, Giovanni Silva, se mostrou decepcionado com a decisão, haja vista a situação que vários clubes da competição estão vivendo.

“É desleal, não houve a mínima consideração com o momento que nós e muitos clubes que estão na Copa Verde vivem. O que vai fazer quem encerrou seu calendário e dispensou elenco? E quem vive momento delicado tentando sair de uma zona de rebaixamento? E quem já não tem dinheiro para competir?“, declarou.



Com o fim da sua participação no Campeonato Brasileiro Série C 2022, o Manaus vive uma reformulação interna, já tendo liberado 70% do seu elenco e iniciando os trabalhos visando 2023, que incluíam a participação na competição para o ano que vem.



O presidente reafirmou a postura do clube nesses quase 10 anos de existência, mas deixa claro que não irá compactuar da decisão.

“O Manaus Futebol Clube sempre honrou com seus compromissos, na medida que esses mesmos compromissos honraram com ele e os times participantes. Se a Copa Verde se concretizar ainda em 2022, será a primeira vez na história do clube que não iremos participar de uma competição. Não irei legitimar uma decisão que não foi feita com a presença dos clubes participantes.“, finalizou.

