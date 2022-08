David Almeida entrega 27ª unidade de saúde revitalizada e anuncia aumento salarial para ACSs

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, entregou, na manhã desta quarta-feira (24), as novas instalações da Unidade de Saúde da Família (USF) O-43, no bairro Compensa 2, na zona Oeste da capital. A estrutura foi revitalizada, por meio de Parceria Público-Privada (PPP), para oferecer mais conforto, segurança e qualidade na prestação de serviços à população.

“Realizamos uma reforma total e ampliamos a unidade. Trocamos todos os equipamentos para garantir maior qualidade para os servidores e para a população. No total, são 68 unidades como essa que estamos reformando. Essa é a 27ª entregue e, até o final do ano, vamos reinaugurar todas. Além disso, temos também 54 daquelas ‘casinhas da família’, que já estão em processo de revitalização, e o nosso planejamento visa entregar também até janeiro”, afirmou Almeida.

O prefeito de Manaus aproveitou a reinauguração para anunciar que, a partir deste mês, os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) vão receber o aumento salarial anunciado pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 2.109, de 30 de junho de 2022. O documento garante que os profissionais tenham o piso salarial reajustado para R$ 2.424, tendo os valores repassados pela União aos municípios a partir de setembro.

“Já está no contracheque de todos os ACSs o aumento que foi concedido, mesmo o Ministério da Saúde não nos repassando os valores. Nós estamos utilizando recursos do Tesouro, para fazer o pagamento dos ACSs, antecipando, assim, o aumento que seria só para o mês de setembro. Estamos antecipando para agosto dado os resultados que eles têm prestado para a nossa cidade”, ressaltou o chefe do Executivo municipal.

Estrutura

A USF O-43 contará com duas equipes de profissionais de saúde, sendo uma de Estratégia Saúde da Família (ESF) e uma de Saúde Bucal. Além disso, no local, a população contará com os serviços de atendimentos médicos, odontológicos e de enfermagem, coleta de material para exame laboratorial, coleta de preventivo do câncer de colo do útero (Papanicolau), curativos, retirada de pontos, aferição de pressão arterial e glicemia capilar, verificação de peso e altura, administração de medicamentos injetáveis e orais, aplicação de vacinas e dispensação de medicamentos básicos.

Acompanhado pela titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe, e dos subsecretários de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, e do de Gestão Administrativa e Planejamento, Nagib Salem Neto, o prefeito David Almeida fez questão de ressaltar a competência da equipe que comanda a pasta e colocou Manaus como referência na Atenção Básica do Brasil.

“Nós temos os melhores gestores do Brasil de Saúde Básica e eu tenho a felicidade de poder trabalhar com essa equipe, com esses servidores. Nós estamos melhorando a cada mês, a cada semana, a cada dia, os nossos serviços de saúde e é essa a nossa intenção, fazer de Manaus uma cidade melhor para se viver e a saúde tem sido o nosso carro-chefe”, salientou o prefeito.

*Com informações da assessoria

