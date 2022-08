Mãe que esfaqueou filhos em Manaus revela: “Ouvi vozes”

A Delegada ainda informou que as crianças foram entregues para os cuidados da avó paterna, e que a mãe não será indiciada, uma vez que tais atitudes ocorreram diante um surto psicótico

Manaus (AM) – Em entrevista coletiva realizada na manhã desta quarta-feira (24), a Polícia Civil do Amazonas (PCAM), revelou que a mãe venezuelana, que esfaqueou os filhos de 6 e 12 anos ontem, terça-feira (23), teve alucinações e dizia ouvir vozes de pessoas a perseguindo. O fato aconteceu em uma estância no bairro Nossa Senhora de Fátima 1.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à criança e ao Adolescente (DEPCA), na ocasião do fato, segundo o que relatou o filho de 12 anos. “A mulher pegou a faca e dizia estar sendo perseguida, além disso ela falava que naquele momento ela é as crianças iriam para o céu se morressem”, disse.

“Ele relatou que desde cedo eles foram impedidos pela mãe de irem para a escola. Ela trancou portas e janelas dizendo que tinha alguém que queria fazer mal para eles”, complementou a delegada.

A autoridade ainda informou que a mãe tentou cometer suicídio, após cortar o pulso da filha de 6 anos. A mulher, em surto, ainda entregou a faca para o filho de 12 anos e disse que ele deveria fazer o mesmo.

“Ele, o filho, contou que viu bastante sangue, que a mãe tinha cortado a menina e o próprio pulso. Ela entregou a faca para ele o orientando a fazer o mesmo, mas ele pegou a faca, escondeu com medo que ela pudesse continuar. No momento, ele saiu correndo e chamou o proprietário da estância que acionou o Samu”, detalhou Joyce.

Após ser informado pelo o garoto sobre o ocorrido, o dono da estância acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e mulher e a criança que teve o pulso cortado, foram socorridas. Após atendimento médico todos os envolvidos no caso foram encaminhados para à Depca onde prestaram esclarecimentos sobre o caso.

Destino das crianças

A Delegada ainda informou que as crianças foram entregues para os cuidados da avó paterna, e que a mãe não será indiciada, uma vez que tais atitudes ocorreram diante um surto psicótico. A mulher foi encaminhada para um centro psiquiátrico onde passará por procedimentos específicos onde deverá ser atestado de condição mental.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Alegando ser perseguida, mãe esfaqueia os dois filhos em Manaus

Jovem é baleado durante ataque criminoso

Homem é preso com drogas na Compensa