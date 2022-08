Mais de 24 horas após incêndio, nuvem de fumaça incomoda moradores do Jorge Teixeira

Manaus (AM) – Mais de 24 horas após incêndio em uma área de vegetação na rua Preciosa, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, uma nuvem de fumaça ainda continua incomodando moradores da localidade. Bombeiros militares ainda estiveram na ocorrência, na tarde desta quarta-feira (24), combatendo as chamas.

Segundo a moradora Greyce Freitas Rodrigues, desde ontem a fumaça está incomodando as pessoas da rua e causando riscos às crianças que acabam inalando o ar poluído.

“Hoje de manhã os bombeiros estiveram aqui e falaram para nós que se alguém apresentasse algum tipo de problema por inalar fumaça, que procurasse o hospital mais próximo. Também só informaram isso e continuaram apagando o fogo. É uma área com muito material inflamável, por ser uma lixeira viciada. Infelizmente estamos nessa situação”, relatou a moradora.

Os bombeiros utilizaram Líquido Gerador de Espuma (LGE) e água no combate ao incêndio. Nenhuma casa da localidade foi atingida.

De acordo com os moradores, o incêndio começou após crianças brincarem com fogo na área de vegetação. Apenas a perícia poderá apontar as causas do incêndio.

