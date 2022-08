Incêndio em apartamento na Zona Norte de Manaus quase termina em tragédia

Manaus (AM) – Os moradores do conjunto Residencial Manauara 1, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus, passaram por momentos de pânico na tarde deste sábado (20).

Um incêndio atingiu um apartamento do bloco 109, na rua Orlando Rebelo. De acordo com testemunhas, o fogo começou por volta de 15h e foi provocado pela sobrecarga de uma tomada, já que o morador da residência, supostamente, esqueceu o ventilador ligado ao sair de casa.

As chamas atingiram partes do quarto do homem, que morava sozinho no apartamento, e a sala. O apartamento do último piso quase foi atingido pelas chamas. Por sorte, as estruturas do prédio não foram comprometidas e o fogo foi loco controlado por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

“Ele ainda chegou na hora que estávamos controlando o fogo e ficou desesperado, chegou a inalar fumaça, mas agora está bem. Não houve vítimas”, disse o comandante Mariano, responsável pela operação.

O incêndio quase atingiu outros apartamentos/Foto: Carlos Araújo/Em Tempo

Medo

Na rua, moradores da Orlando Rebelo se aglomeraram e, desesperados, tentavam ajudar no controle das chamas.

“Essa é a segunda vez que tem incêndio aqui. Na primeira, a vizinha deixou uma vela acesa e quase o apartamento dela pega fogo. Uma outra, se descuidou do ar condicionado. Deixou o aparelho ligado. Vamos prestar atenção, gente”, comentou a aposentada Aracy Miranda, 78 anos, moradora do conjunto.

Acompanhe em live com o repórter Carlos Araújo e o cinegrafista César Gomes:

