Manaus sedia edição do “Jungle Fight”, maior evento de MMA da América Latina

Manaus (AM) – O maior evento de MMA da América Latina está de volta à terra natal. Neste domingo (19), a Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, em Manaus, recebe a edição 108 do Jungle Fight Championship. O show de lutas terá transmissão ao vivo pelos canais Combate e SporTV 3, a partir das 18h (de Brasília).

São 16 combates no card promovido pelo presidente da organização, Wallid Ismail. O destaque é o combate que vale o cinturão do peso-pena (até 66 kg). O atual campeão, o amazonense Júlio “Tyson” Pereira (Novo Aripuanã), encara o mineiro Deberson “The Prince” Batista.

“É muito gratificante estar mais uma vez nesse megaevento, o maior da América Latina, fazendo a minha primeira defesa de cinturão. Estou muito confiante para essa luta de domingo e quero convidar, desde já, toda a torcida amazonense e da minha cidade Novo Aripuanã para assistir e torcer por mim”, disse Júlio Tyson, de 24 anos, e que tem nove vitórias e apenas uma derrota como profissional de MMA.

Do outro lado, o Deberson “The Prince”, natural de Diamantina (MG), aposta na sua experiência. Ele tem 31 anos e um cartel profissional com 15 combates, sendo 10 vitórias, três derrotas e dois empates.

“Estou focado e vim para travar uma guerra, sei que o adversário é duro, mas já enfrentei caras melhores e bem mais cotados, e fui lá e nocauteei. Aqui tem um mineiro campeão, não vim de tão longe para perder”, avisou o desafiante de Minas Gerais.

Clima quente

A pesagem do Jungle Fight 108 ocorreu na tarde de sábado (18), no Da Vinci Hotel, em Manaus. O clima estava para lá de quente no momento da encarada. E o momento mais tenso foi na pesagem de Maurício Almeida e Rock Neto Alves, que se estranharam e precisaram ser separados pelo staff do evento.

Patrocinadores e apoiadores

Card completo

Peso-pena (até 66kg): Júlio “Tyson” Pereira (65,5kg) x Deberson “The Prince” (65,8kg) – disputa de cinturão;

Peso-médio (até 84,5kg): Gabriel Tayson (83,3kg) x Edson Silva (82,7kg);

Peso-pena (até 66,5kg): Alexandre Castro (65,8kg) x Elifrank Cariolano (66kg);

Peso-meio-médio (até 77,5kg): Luis Picanço (76,7kg) x Isac Silva (76kg);

Peso-mosca (até 57,5kg): Jhonata Peres (58,4kg) x Eduardo Castro (57,4kg);

Peso-médio (até 84,5kg): Kleyber Mota (83,7kg) x Fábio Moraes (83,6kg);

Peso-mosca (até 57,5kg): Yan Ferraz (57,2kg) x Thiago Silva (56,8kg);

Peso-mosca (até 57,5kg): Erianny Castañeda (57,4kg) x Ana Paula Ferreira (55,5kg);

Peso-pena (até 66,5kg): Maurício Almeida (66,1kg) x Rock Neto Alves (65,2kg);

Peso-mosca (até 57,5kg): José Thomas (56,3kg) x Cleiton Monteiro (56,9kg);

Peso-mosca (até 57,5kg): Manoel Júnior (56,3kg) x Marcelo “Loro” Lima (57,3kg);

Peso-mosca (até 57,5kg): Francisco Neves (56,9kg) x Paulo Victor (55,8kg);

Peso-galo (até 61,5kg): Wesley Cordeiro (61,3kg) x Erick Castro (60,9kg);

Peso-mosca (até 57,5kg): Antônio César “The Flash” (57,5kg) x Geovanni Barbosa (57,4kg);

Peso-mosca (até 57,5kg): Márcio Carvalho (56,6kg) x Gilmar Filho (57,3kg);

Peso-pena (até 66,5kg): Max Willian (66,5kg) x Jardel Vieira (65,9kg).

